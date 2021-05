Carlos ‘La Roca’ Sánchez no continuará con el Watford, que ascendió a la Liga Premier

Uno de los futbolistas más recordados de la selección Colombia, que de la mano de José Néstor Pekerman clasificó a cuartos de final de la Copa Mundial de Fútbol Brasil 2014 y a octavos de final de Rusia 2018 es Carlos ‘La Roca’ Sánchez. El volante chocoano fue uno de los pilares del equipo en el medio campo junto con Abel Aguilar, quien ya se retiró del fútbol.

Pese a que con el combinado tricolor Carlos Sánchez tenía más que destacadas actuaciones, desde 2018 a nivel de clubes ha brillado poco. Y en Inglaterra, en especial, no se pudo adaptar como sus seguidores esperaban.

Con el West Ham, entre 2018 y 2020, participó en apenas 18 partidos, en buena medida por un par de lesiones graves, una de ellas sobre todo. El 2 de octubre de 2020, ‘La Roca’ se rompió los ligamentos cruzados de su rodilla, lesión que toma como mínimo seis meses de recuperación y que sacó a Radamel Falcao García de la cita mundialista en Brasil.

Al recuperarse en marzo de este año, Carlos Sánchez volvió a estar listo para jugar, razón por la cual el Watford, en el que también militó el colombiano Camilo Zúñiga, lo ficho. La apuesta era que ‘La Roca’ ayudara al equipo en el ascenso a la Premier League.

Pus bien, el Watford, en el que Sánchez apenas jugó nueve compromisos —dos de ellos como titular—, acumulando solo 366 minutos en el campo de juego, anunció este 18 de mayo en su cuenta de Twitter que el deportista cafetero no continuará en el club:

Con 91 puntos en la Championship, segunda división del fútbol Inglaterra, y al ubicarse segundo en la tabla de posiciones, Watford jugará en la Premier League. La mala noticia para Carlos Sánchez, quien también militó en el Aston Villa entre 2014 y 2016, es que no tendrá una nueva oportunidad de revancha en el que es considerado uno de los torneos más exigentes del mundo

A comienzos de este 2021, Carlos Sánchez le contó a Semana que estuvo cerca de llegar a jugar con Atlético Nacional, por lo que, tras la terminación de contrato en Inglaterra, no se descarta que vuelva a Colombia:

“Hubo conversaciones con el club antioqueño, pero, por cosas de dirigentes, las cosas no se dieron. No sé qué fue lo que pasó, con exactitud; simplemente no se dieron las cosas”,<b> </b>fueron sus palabras en ese entonces.