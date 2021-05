Se concretó el café: Mateo Carvajal y Jessica Cediel se encontraron en Bogotá

A Mateo Carvajal se le cumplió el sueño de tomarse un café con la presentadora bogotana Jessica Cediel, o mejor dicho, él hizo el milagro de viajar a la capital del país para encontrarse con ella y concretar la cita que por varias semanas le pidió. Cientos de usuarios en las redes sociales estaban esperando por este momento, así como por saber en qué terminará este interés que nació de un momento a otro.

Todo comenzó cuando el ganador del ‘Desafío Súper Humanos Cap Cana 2017’ le envió como obsequio a Cediel un ramo de rosas en forma de corazón y la invitación a un café, sin un aparente interés detrás. La actual presentadora de los ‘Bingos Felices’ del programa de humor ‘Sábados Felices’ recibió el detalle pero se mantuvo en silencio por varios días, para no levantar más rumores de los que comenzaron a generarse.

Fueron tantas las preguntas e insistencias de los seguidores de Jessica Cediel que esta optó por romper su silencio y darle una respuesta al paisa. No tomó la decisión sola sino que le pidió ayuda precisamente a quienes estuvieron tan interesados en que ambos se reunieran. Por ese motivo, publicó una encuesta en Instagram sobre si debía aceptar la invitación o no.

Hasta Mateo Carvajal compartió la publicación y casi que le rogó a sus seguidores que lo ayudaran y votaran a su favor. “Una amiga me tiene una respuesta, entonces necesito saber si sí, si no, si voy, mejor dicho, me tiene desvelado y como ansioso”, dijo el paisa en su publicación. Según los resultados de la encuesta que compartió Jessica Cediel, de 778 visualizaciones, 337,074 usuarios votaron que sí y 37,105 que no.

Vale mencionar que Jessica Cediel le puso dos condiciones a Mateo: que esta invitación es en son de amigos y que él debía llegar a donde está ella, o sea a Bogotá, porque no pensaba salir de la ciudad solo por un café. Para Mateo esto no significó ningún problema, de hecho, llegó a la capital del país más rápido de lo pensado.

Aunque ninguna de las dos celebridades ha dado más detalles sobre cómo se ha dado su encuentro, Jessica Cediel compartió una foto de ambos en sus historias de Instagram y Mateo Carvajal publicó un video con breves palabras. “Bueno, ya está bajando mi cita para el café. Nunca la he visto en persona...ay no”, dijo el paisa.

No obstante, un dato que ha llamado la atención de los internautas es que el ganador del ‘Desafío Súper Humanos Cap Cana 2017’ refirió que ha estado intentando concretar este encuentro con Jessica Cediel desde hace varios meses atrás y no de pocos días como muchos han creído. “Hey muchachos, veo una pequeña luz al final del túnel”, señaló.

La bogotana ha referido en diversas ocasiones que se ha enfocado en cuidar su corazón y no permitirá que nadie venga a dañarlo. “No quiero que me lo destrocen”, enfatizó. “Se lo acepto en son de amigos, porque pues yo estoy soltera, tu estás soltero, creo...”, agregó.

La última relación conocida de Mateo Carvajal fue con la presentadora Melina Ramírez, con quien tuvo a su hijo Salvador y de quien se separó en 2019. En el caso de Jessica Cediel, en los últimos años estuvo comprometida en dos ocasiones, respectivamente con Leo Sarria y Mack Roesch, pero estas relaciones terminaron antes de concretarse en el altar.

