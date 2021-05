El youtuber Mario Ruiz se vacunó contra el covid-19 en Miami: “es gratis y no te obligan a hacerlo”

Mario Ruiz se vacuna contra el COVID-19 / Instagram

Cada vez se conocen más casos de colombianos que logran vacunarse contra el covid-19 en el exterior; esta vez, el turno fue el del influenciador y youtuber colombiano, Mario Ruiz, quien recibió la primera dosis del biológico de Pfizer en Miami, Estados Unidos.

Ruiz compartió con sus millones de seguidores el paso a paso para inocularse contra el coronavirus, aseguró que fue a esa ciudad estadounidense para “hacer otras cosas, no vine a hacer lo que estoy haciendo en este video (vacunarse”, agregó, mientras que destacó que en el gigante norteamericano hay tres vacunas existentes, “sino estoy mal es la de Johnson y Johnson, la Pfizer y la Moderna. Las tres son totalmente gratuitas aquí, eso ya es de la elección de cada persona que se la quiera poner”, expresó el joven

Además, reveló las razones por las que decidió escoger la vacuna de Pfizer, a diferencia de los otros inmunizadores que también tienen alto porcentaje de efectividad contra el virus pandémico.

“El día de hoy yo decidí ponerme la Pfizer por varias razones personas, también porque me la recomendaron y demás. Les cuento que, si ustedes quisieran ponerse la vacuna, aquí en la Florida, es totalmente gratis, no necesariamente ustedes tienen que ser residentes, solo tienes que tener la visa, obviamente”, expresó Ruiz.

En otros apartes de su video en Instagram, en el que compartió los instantes pre, durante y pos vacunación, Mario aseguró que no sabía qué se pondría el antídoto contra el covid, pero que viajó a los Estados Unidos y le dijeron: “‘Oye, están poniendo la vacuna a cualquier persona sin cita’. Yo dije como ‘what’. No te obligan a hacerlo en ningún momento, yo solo lo estoy haciendo por decisión propia. Lo hago principalmente por mi familia, por mi mamá, por mis hermanos, por las personas con las que me rodeo y demás. Obviamente también lo hago por mí, pero en especial lo hago por mi familia”, añadió el influenciador.

El lugar de la vacunación fue en el Hard Rock Stadium en Miami, Florida. Según la estrella de redes sociales, cualquier persona que quiera ir a vacunarse en ese lugar lo puede hacer sin previo agendamiento. “Ustedes pueden venir aquí, se pueden vacunar o también solamente se pueden hacer el test y es completamente gratis cualquiera de las dos. Todo está muy organizado, no está ni tan lleno, al parecer no hay mucha fila”, mencionó, instantes antes de entrar al lugar, colocarse el tapabocas y prepararse para recibir la vacuna.

Sobre los protocolos a seguir, el joven dijo que “te piden los datos. Yo di una dirección del hotel, lo que les digo, no necesariamente tienen que vivir acá. Yo le dije a la señorita y dijo que no importaba, que la dirección del hotel y me pusieron esto (un sticker) que es donde me van a poner la vacuna. Estaba súper tranquilo”, dijo el joven, quien segundos después manifestó sentirse nervioso porque no pensó que se podría inmunizar en ese país.

“Es raro, como de que ya llegó el momento de que por fin ponerme la vacuna después de todo esto que ha pasado, aquí ponen la vacuna Pfizer y ya es nuestro turno, señoras y señores”, mencionó.

Una vez recibió el ‘pinchazo’, Mario le dijo al personal de salud “Thank you” y resaltó la organizada logística que había en el puesto de vacunación en esa ciudad estadounidense: “Lo logramos, esa fue la primera dosis, fue realmente tapido, no me tardé más de 10 minutos en todo el recorrido. Te entregan como este cartoncito que es donde están tus datos, tu información y la fecha de la siguiente dosis. La que me puse fue la Pfizer, ustedes se pueden poner la que ustedes quieran. Consulten con el médico y que sea la más conveniente para ustedes”, mencionó el joven, quien, además, invitó a sus seguidores a que si se quieren inmunizar lo hagan sin pensarlo.

“Estoy impresionado de lo sencillo que fue vacunarse. Lo que les digo, es totalmente gratis. Si piensan venir a vacunarse, súper recomendado en serio”, exhortó.

AQUÍ EL VIDEO DE MARIO RUIZ VACUNÁNDOSE

