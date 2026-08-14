Lara alerta por más de 800 casas destruidas en barrio Lleras en Chocó tras terremoto

Rodrigo Lara Restrepo - Ministro del Interior | crédito Rodrigo Lara Restrepo﻿/Facebook

Guardar

El ministro del Interior, Rodrigo Lara, advirtió que el terremoto del 10 de agosto dejó un panorama crítico en el barrio Lleras, en la comuna 3 de Buenaventura, donde más de 800 viviendas habrían quedado prácticamente destruidas.

El funcionario recorrió la zona, revisó daños materiales y aseguró que la prioridad inmediata es sostener la atención humanitaria para las familias que permanecen bajo carpas.

“Hemos podido observar los estragos materiales que produjo el terremoto”, afirmó Lara, tras visitar el sector palafítico. El ministro calificó la situación como “desgarradora” y “muy triste”, al señalar que allí se concentran familias que perdieron sus casas o que no tienen condiciones seguras para permanecer en ellas.

PUBLICIDAD

El jefe de la cartera política reconoció que la Gobernación y la Alcaldía han dado una respuesta adecuada frente a la emergencia, pero insistió en que se necesita más apoyo y que el esfuerzo debe mantenerse en el tiempo. Por eso, indicó que el Gobierno revisará la situación desde el Puesto de Mando Unificado para ajustar la ayuda que requieren las comunidades.

Este video contiene declaraciones del Ministro del Interior, Rodrigo Lara Restrepo, en Buenaventura. El funcionario aborda la situación en el barrio Lleras tras un terremoto, donde 800 viviendas resultaron destruidas. El ministro describe la atención inicial concentrada en albergues, alimentación y saneamiento. También presenta la fase de reconstrucción, que incluye nuevas viviendas, entrega de materiales y recuperación de infraestructura educativa y de seguridad, adaptándose a las condiciones y decisiones de la comunidad.

Barrio Lleras requiere atención humanitaria urgente

Según Lara, el barrio Lleras enfrenta una emergencia particular porque buena parte de sus viviendas son palafíticas y están profundamente ligadas a la historia y a los vínculos comunitarios de sus habitantes. Por esa razón, advirtió que la reconstrucción no puede diseñarse desde un escritorio ni ignorar la voluntad de quienes viven allí.

PUBLICIDAD

“Hay familias viviendo bajo carpas. Y allí se requiere una atención humanitaria de urgencia”, dijo el ministro. Luego explicó que, una vez superada la fase inicial de respuesta, vendrá una etapa de reconstrucción que deberá combinar soluciones de vivienda construidas por el Ministerio de Vivienda con entrega de materiales para quienes decidan permanecer en su territorio.

El funcionario insistió en que muchas personas no quieren salir del barrio Lleras porque allí han construido comunidad, identidad y arraigo. “La respuesta del Estado tiene que adaptarse a esa realidad y a lo que quiere la gente”, sostuvo.

Lara también señaló que la declaratoria de emergencia busca asignar recursos para atender la tragedia y cubrir necesidades urgentes como albergues, comida, baños portátiles, recuperación de escuelas, estaciones de Policía e infraestructura pública. Estas decisiones, dijo, deberán tomarse sin perder de vista la realidad social de cada zona afectada.

PUBLICIDAD

Gobierno habla de reconstrucción y control de recursos

Al ser preguntado por el origen de los recursos para reconstruir una zona clave del puerto, Lara reconoció que el panorama fiscal es complejo. “Nosotros recibimos la olla completamente raspada”, afirmó. Según dijo, el Gobierno enfrenta un déficit estructural acumulado durante años y también, en su criterio, un manejo irresponsable de varias entidades por parte del gobierno saliente.

Rodrigo Lara Restrepo - crédito Diego Pineda/Colprensa

El ministro aseguró que el reto será crear nuevas fuentes de riqueza y gastar con eficiencia. “Cortar grasa, no cortar gasto social de ninguna manera, pero sí cortar grasa, que es burocracia, politiquería y corrupción”, señaló.

Lara explicó que, después de la atención humanitaria, la reconstrucción exigirá planeación. Dijo que el presidente trabaja en ese diseño con el ministro de Vivienda y la ministra de Educación, especialmente por las afectaciones en colegios. También mencionó daños en estaciones de Policía y en infraestructura militar, que deberán ser atendidos con recursos del Ministerio del Interior y Fonsecon.

PUBLICIDAD

El funcionario recordó el modelo del FOREC, creado para la reconstrucción del Eje Cafetero, y señaló que el Fondo de Adaptación podría servir como referente institucional. Según dijo, una alternativa es combinar entidades públicas con participación del sector privado, siempre con vigilancia estricta sobre cada peso asignado.

Lara concluyó que los ministros están en territorio enfrentando la emergencia, mientras el presidente diseña la respuesta para la reconstrucción. “Una de sus tareas importantes es diseñar la respuesta para la reconstrucción y evitar que los corruptos se lo roben”, afirmó.