Condenan a médico por no atender a niño que fue picado por un escorpión en Ibagué

Este 16 de mayo se conoció que el médico general Duayt Gutiérrez Castillo, no podrá ejercer la medicina en un periodo de 2 años y 8 meses. Esta decisión la tomó el juzcado del circuito de Ibagué, Tolima, luego de que declaró al médico penalmente responsable por el delito de homicidio culposo.

Esta decisión judicial se debe a que Gutiérrez no inició a tiempo el tratamiento a un menor de 5 años que había sido mordido por un alacrán.

De acuerdo con W Radio, la víctima vivía en una zona rural de Ibagué, donde luego de la mordida fue llevada al centro médico el 19 de abril de 2016, donde Gutiérrez Castillo estaba trabajando como médico en ese turno.

Según la investigación el menor recibió el tratamiento necesario a las cuatro horas de haber llegado, cuando este tipo de antídotos debe ser suministrado lo más rápido posible. Además, se conoció que no fue Gutiérrez Castillo quien suministró la medicina, sino el médico del otro turno, al ver al niño agonizando por el veneno.

A pesar de que recibió tratamiento, el menor murió el 21 de abril. Al profesional se le concedió el subrogado penal.

La decisión judicial fue adoptada luego que el juez avalara los argumentos de un fiscal adscrito a un despacho de la Unidad de Vida de la Seccional Tolima.

¿Qué debe hacer en caso de picadura de un escorpión?

Lo primero que recomiendan los expertos es asistir de manera inmediata al médico y no automedicarse.

Lavar la zona de la picada con agua y jabón

Mantener el sitio de la picada hacia arriba

No se debe cortar, perforar o apretar el sitio donde ocurrió la picada;

Beber bastante agua;

Ir lo más pronto posible al servicio de emergencia hospitalaria o llamar a una ambulancia.

Se debe capturar el animal, para que en el centro médico se pueda administrar el antídoto correspondiente.

Además, hay que tener en cuenta que dependiendo de la especie, la picadura puede ser letal o no. Un estudio publicado en Revista Facultad Nacional de Salud Pública reveló los síntomas que puede llegar a sentir una personas que es picada por un escorpión. Los síntomas y signos se presentan con mayor frecuencia desde los primeros minutos hasta las dos horas de la picadura del arácnido; pueden ser de tipo local o general, y no necesariamente siguen un orden.

El grado moderado:

Producción excesiva de saliva

Sensación de cuerpo extraño en la faringe

Movimiento involuntario, rápido y repetitivo de los ojos

Fasciculaciones linguales

En el grado severo puede aparecer:

Marcha atáxica (falta de equilibrio y coordinación al caminar)

Convulsiones tónico-clónicas

Parálisis del paladar blando

Dificultad para hablar

Dificultad para enfocar imágenes

Lagrimeo

Visión de halos rojos

Ceguera transitoria

Vómitos

Fiebre

Parestesia facial

Dolor retroesternal

Molestia vaginal

Dificultad para la micción

Dificultad para respirar

Hipertensión

Taquicardia

En Colombia, sobre todo en zonas calurosas es común ver escorpiones venenosos, por lo que las autoridades de salud recomiendan, para evitar las picaduras los siguientes pasos:

Colocar mosquiteros en puertas y ventanas; además protección en puertas, ventanas y techos de materiales naturales, así como Rodapiés interior y exterior con azulejo, cemento pulido o lámina de metal galvanizado alrededor de la vivienda

En ángulos de las paredes, puertas y ventanas revisar que no haya presencia de alacrán.

Resanar y aplanar techos, pisos y paredes.

Utilizar pabellones en camas y las cunas de los niños y sumergir las patas de las camas dentro de recipientes con agua. La cama debe estar 10centímetros separada de la pared.

Eliminar cúmulos de basura, piedras y madera alrededor y dentro de la casa.

Cortar la hierba alrededor de la casa.

Revisar y sacudir la ropa antes de usarla.

No caminar descalzo, no dejar ropa en el piso, no levantar piedras, tabiques o bultos sin precaución.

Usar guantes de carnaza para realizar trabajos del campo que representen riesgo de picadura de alacrán





