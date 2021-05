“Tengo un año para salir campeón, no cuatro meses”: Técnico de Nacional

El entrenador de Nacional Alexandre Guimaraes celebra un gol de Andrés Felipe Andrade el 18 de marzo de 2021, en un partido de la Copa Libertadores entre Atlético Nacional y Guaraní en el estadio Atanasio Girardot en Medellín (Colombia). EFE/ Luis Eduardo Noriega A.

Con la llegada del nuevo presidente de Atlético Nacional, Emilio Gutiérrez, se ha estado especulando acerca del futuro del entrenador del equipo verdolaga, Alexandre Guimarães, ya que pese a que logró entrar a los cuartos de final de la Liga Betplay, del fútbol profesional colombiano, no le alcanzó para seguir dando la pelea para coronarse campeón.

Precisamente, el técnico brasileño y nacionalizado en Costa Rica, se refirió a estos tema y el balance de Nacional en el campeonato en una entrevista que concedió al programa el VBar de la emisora Caracol Radio.

“La campaña que hemos hecho hasta ahora con Nacional está siendo mejor que la que hicimos con América de Cali. Jugamos 29 partidos, logramos 14 victorias, 7 empates y 8 derrotas. 54 goles a favor y 28 en contra. Creo que eso habla por sí solo. Cuando un equipo no juega bien es imposible que quede primero en el torneo local y pase las fases de pre Libertadores”, dijo en primer lugar Guimarães.

Recordó que aún siguen dando la pelea en la Copa Libertadores, pese a que no hayan podido avanzar en el campeonato local.

“Tenemos diversas maneras de convertir goles. Este juego nos ha llevado a dos situaciones: a quedar primeros de manera meritoria y estar en Libertadores, con todas las incidencias que hubo para los equipos colombianos. Lo único que nos duele muchísimo en este momento fue quedar eliminados en la Liga”, expresó.

En el programa radial señaló que a pesar de la eliminación, con el equipo antioqueño tuvieron una actuación destacada en la Betplay.

“Fuimos competitivos durante la temporada, por eso logramos los números que logramos. En el momento que teníamos que buscar el resultado y sacar la serie con Equidad no lo pudimos hacer. El primer partido lo jugamos mal y no habíamos hecho una rotación absoluta”, agregó.

Finalmente indicó que tenía un año adicional con el equipo para lograr campeonatos, pero se iría del equipo si no obtiene éxito.

“Tengo un año para salir campeón, no cuatro meses. Y sobre eso estuvimos trabajando. Conozco las leyes del fútbol muy bien y sé que cuando quedamos afuera nos preocupamos porque queríamos redondear un trabajo siendo campeones. Si no se alcanzan los objetivos, probablemente tengamos que salir”, sentenció en el VBar de Caracol radio.

Entre tanto en ESPN Radio, el técnico verdolaga aseguró que más allá de los resultados que puedan darse en la Libertadores, tenía el respaldo del nuevo presidente del club, Emilio Gutiérrez.

“Sí. En las conversaciones que hemos tenido así me lo ha dado a entender. Seguimos en pie con esto. Aunque nos dolió mucho haber quedado afuera del campeonato local después del enorme torneo que hicimos, nos da mucha pena con la hinchada”, dijo Guimarães.





Críticas por el partido en Pereira

A propósito del último partido que jugó el equipo de Medellín con Nacional de Uruguay por la Libertadores en Pereira (Risaralda), el presidente del equipo charrúa, José Decurnex, criticó que el encuentro deportivo se haya realizado en Colombia, pese a la tensa situación de orden público.

“La única razón por la cual Nacional (URU) no estaba dispuesto a jugar el partido era porque no podía salir del hotel. Vos no vas a viajar hasta Colombia que son más de siete horas de vuelo, estar en la zozobra de la situación en la que estuvimos y salir a decir que Nacional tenía todo programado para no jugar el partido. Un reverendo disparate”, afirmó el dirigente.

Detalló además que le empezaron a llegar mensajes a su teléfono celular directamente desde Colombia sobre la manifestación que estaba ocurriendo afuera del hotel y que evidenciaron pasividad por parte de las autoridades policiales locales con un “clima muy complejo”.

“Autoridades de Conmebol dijeron que no queríamos jugar el partido y no fue así. No estaban dadas las condiciones y si no que me expliquen cómo a las 20:30 hrs. se presenta dentro del hotel un contingente de militares armado hasta los dientes. Eso no es una situación normal ¿Qué hubiera sucedido si pasaba algo grave? ¿Quién levantaba la mano para asumir la responsabilidad? El partido se jugó, pero no podemos dar vuelta la hoja y nada más. Sería irresponsable”, señaló Decurnex.





