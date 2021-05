“Sentí que iba a morir”: joven grabó el momento en que una tanqueta del Esmad lo atropelló

Bogotá. Febrero 13 del 2020. Enfrentamiento entre manifestantes y la fuerza pública en los alrededores de la Universidad Pedagógica de Bogotá. (Colprensa - Alvaro Tavera)

El viernes 14 de mayo, en la ciudad de Popayán se llevaron a cabo múltiples protestas por el caso de la menor de edad que habría sido abusada por policías y que luego se quitó la vida. En medio de estas manifestaciones, varios encapuchados atentaron contra la sede de Medicina Legal y también contra la URI de Policía donde fue retenida la menor en la noche del 12 de mayo.

Las autoridades recurrieron al Esmad para disolver las manifestaciones y fue en medio de esos enfrentamientos que el joven Juan Diego Ortega resultó gravemente herido al ser embestido por una tanqueta del escuadrón antimotines.

Ortega, quien llevaba una cámara GoPro en su pecho para registrar lo que pasaba, capturó el momento exacto en que el vehículo lo estrella de frente y lo deja aturdido por el golpe. Varios manifestantes que se encontraban en el lugar lo auxilian y lo trasladan a un centro de salud.

Este es el video que registró el joven:

Luego de ser atendido por urgencias, el joven volvió a grabar un video en el que detalla mejor lo que pasó en ese momento. “Haciendo partícipe de una resistencia (...) me encuentro en ese momento en la primera línea y no creí que fuera a ser uno más de esas víctimas que ha dejado la fuerza represiva el Estado”, comentó el joven.

Asegura que lo poco que alcanza a recordar es que vio a otro joven que iba a ser arremetido por la tanqueta y su primera reacción fue empujarlo, pero esa acción hizo que fuera él quien quedara debajo del vehículo.

“Creo que la sensación fue de que iba a morir”.

“Solo recuerdo que debajo de la tanqueta habían unos chuzos horribles que lastimosamente impactaron mi ojo. El dictamen médico todavía no aclara si tengo pérdida de la vista o no, no puedo ver tengo y tengo que recurrir a una cirugía estética porque perdí el párpado”, contó Juan Diego.

Según información recolectada por la Organización Temblores e Indepaz, entre el 28 de abril y el 8 de mayo, se pudo confirmar la muerte de al menos 47 ciudadanos en hechos violentos durante las manifestaciones del Paro Nacional.

Estos son los nombres de quienes han muerto:

1. Jeisson García de 13 años (Cali, Valle del Cauca)

2. Michel David Reyes Pérez (Bogotá D.C.)

3. Cristian Alexis Moncayo Machado (Cali, Valle del Cauca)

4. Pol Stiven Sevillano Perea de 18 años (Cali, Valle del Cauca)

5. Charlie Parra Banguera de 22 años (Cali, Valle del Cauca)

6. Jesús Alberto Solano Beltrán de 34 años (Soacha, Cundinamarca)

7. Brian Gabriel Rojas López (Pereira, Risaralda)

8. Marcelo Agredo Inchima de 17 años (Cali, Valle del Cauca)

9. Miguel Ángel Pinto Molina de 23 años (Cali, Valle del Cauca)

10. Dadimir Daza Correa (Yumbo, Valle del Cauca)

11. Daniel Felipe Azcárate Falla de 19 años (Cali, Valle del Cauca)

12. Einer Alexander Lasso Chará (Cali, Valle del Cauca)

13. María Jovita Osoario (Cali, Valle del Cauca)

14. Edwin Villa Escobar (Cali, Valle del Cauca)

15. José Augusto Ortiz Cortés (Cali, Valle del Cauca)

16. Jesús Flórez de 86 años (Pereira, Risaralda)

17. Julia Navarrete (Cali, Valle del Cauca)

18. Rosemberg Duglas (Cali, Valle del Cauca)

19. Kevin Yair González Ramos (Cali, Valle del Cauca)

20. Brian Fernando Niño Araque de 20 años (Madrid, Cundinamarca)

21. Yeison Andrés Ángulo Rodríguez de 24 años (Cali, Valle del Cauca)

22. Santiago Andrés Murillo de 19 años (Ibagué, Tolima)

23. Jefferson Alexis Marín Morales de 33 años (Medellín, Antioquia)

24. Santiago Moreno Moreno de 23 años (Cali, Valle del Cauca)

25. Yofri Esteban Cardona de 20 años (Cali, Valle del Cauca)

26. Jonathan Alex Quiñónes de 36 años (Cali, Valle del Cauca)

27. Nicolás García Guerrero de 26 años (Cali, Valle del Cauca)

28. Kevin Antonio Agudelo Jiménez de 22 años (Cali, Valle del Cauca)

29. José Emilson Ambuila (Cali, Valle del Cauca)

30. Cristian Arturo Hinojosa Murillo de 26 años (Cali, Valle del Cauca)

31. Harold Antonio Rodríguez (Cali, Valle del Cauca)

32. Wenceslao Solís (Yumbo, Valle del Cauca)

33. Juan Sebastián Moreno Castro (Floridablanca, Santander)

34. Mauricio González Escobar de 25 años (Yumbo, Valle del Cauca)

35. Héctor Morales de 24 años (Pereira, Risaralda)

36. Elvis Vivas de 23 años (Pereira, Risaralda)

37. Dylan Fabián Barbosa León (Bogotá D.C.)

