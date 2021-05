La colombiana Juana Acosta encantó con su actuación en la serie española ‘El Inocente’

19/01/2021 Juana Acosta podría ganar su primer Goya el próximo 6 de marzo EUROPA ESPAÑA SOCIEDAD

‘El Inocente’ apenas estrenó su primera temporada el pasado mes de abril y se ha convertido en una de las series más vistas en el mundo, gracias a su compleja y adictiva trama, dado los giros inesperados que va tomando en cada capítulo nuevo, donde el suspenso y la tensión son el plato principal. Juana Acosta ha sido la encargada de ponerle la cuota colombiana interpretando a una mujer de esa nacionalidad; mientras que el drama y los conflictos del pasado son la pieza fundamental para dejarse envolver por esta historia.

La historia de ‘El Inocente’ gira en torno a un hombre trata de recomponer su vida después de haber cumplido una condena en la cárcel, por cometer un asesinato de manera accidental.

Tomada de Instagram @juana_acosta

Con un aspecto asemejado a un thriller de carácter policial, va abriendo las puertas a otras historias más allá de su protagonista Mateo. Allí es donde entra el personaje que interpreta la caleña Juana Acosta, transformada en una mujer con una doble vida que será fundamental para entender los conflictos internos de un hombre que no parece haberse despojado de la intriga y una mala suerte que lo hunde hasta el más profundo de los abismos emocionales.

Emma es una colombiana que fue llevada a ejercer la prostitución en un bar. En la serie la vemos como una mujer fuerte, con carácter, celosa y posesiva. En el transcurso de la historia muestra sus demonios internos, que hacen que pase por situaciones desagradables y llenas de violencia, encontrando en sus amigas una familia y el soporte para huir.





Tomada de Instagram @juana_acosta

“A mí lo primero que me atrajo fue que el mismo Oriol me llamara y me lo ofreciera. Nos habíamos conocido hace mucho tiempo en un festival y yo creo que ahí se le ocurrió y pocos meses después me llamó. Me hizo mucha gracia que cuando me lo ofreció me dijo que serían seis o siete sesiones y acabaron siendo treinta”, confesó la actriz en una entrevista para un portal web especializado en cine y series, Espinof.

El Inocente está inspirada en la novela homónima del escritor Harlan Coben y adaptada para formato televisivo por el director español Oriol Paulo. Son varias las series españolas que han tenido gran aceptación entre los colombianos, como ‘La Casa de Papel’ y ‘Vis a Vis’, las cuales también han hecho parte de lo más visto en Netflix.

Éxito rotundo en España

La actriz colombiana, quien emigró a España hace varios años, ha logrado forjar una carrera exitosa en el medio de la actuación. En Colombia la vimos en producciones cinematográficas en el año 1998 como ‘Golpe de Estadio’ y en 2011 en ‘El Cartes de los Sapos’. Su último gran papel lo realizó en la serie de Amazon Prime Video, ‘Templanza’, reafirmando el gran momento por el que pasa en su carrera.

