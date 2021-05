Paro Nacional 12M: MinDefensa reporta 99 bloqueos en vías del país

Este 12 de mayo se desarrolló una nueva jornada de manifestaciones en el marco del paro nacional que inició el pasado 28 de abril. Esta situación ha desatado enfrentamientos entre la fuerza pública y los manifestantes, pero además se han presentado casos de abuso policial y el bloqueo de las vías principales del país.

De acuerdo con el ministerio de Defensa, sobre las 6 de la tarde se desarrollaban 220 actividades en Colombia: 168 concentraciones, 41 marchas y 11 movilizaciones, también se registraban a esa hora 99 bloqueos en 186 municipios de 25 departamentos y Bogotá, con una participación de 65.535 personas.

El ministro Diego Molano también indicó que la jornada se ha realizado de forma pacífica y que ha tenido el acompañamiento de la fuerza pública.

“Queremos hacer un llamado a los que están en sus casas y a los que están regresando de su trabajo o universidad a sus sitios, a su hogar, para sigan haciéndolo y los vamos a acompañar con nuestra Policía”, dio a conocer el jefe de cartera, y al mismo tiempo indicó:

“Vamos a seguir acompañando a los manifestantes que lo hacen pacíficamente, pero juntos, quienes marchan y quienes no marchan, debemos condenar la violencia y a los vándalos que buscan afectar la tranquilidad. Que buscan generar violencia, casi siempre sucede en las horas de la noche. Por eso, todos juntos debemos denunciar cualquier actividad vandálica que afecte los derechos de los demás”.

Molano también señaló que, “particularmente debemos hacer énfasis en los bloqueos, más de 99 bloqueos en vías del país que están afectando la seguridad alimentaria de ciudades como es el caso de Cali y Popayán, bloqueos que afectan la distribución de oxígeno y medicamentos, bloqueos que están limitando la capacidad de vacunación que tiene que tener Colombia ante el covid y que están limitando la capacidad de reactivación económica”.

En línea con lo anterior, el ministro indicó que, “un bloqueo es un delito, todos debemos condenar las actividades vandálicas de forma que podamos seguir avanzando cada uno con el cumplimiento de sus propósitos, pero sin permitir que haya violencia, vandalismo o bloqueos que afectan la seguridad”.

Además, el jefe de cartera aseguró que la fuerza pública durante la mañana de hoy y a lo largo del día, “ha desarrollado 91 rutas que permitieron movilizar más de 33 mil automóviles, tractomulas y camiones, y más de 122 mil toneladas de alimentos y de cargas en diferentes partes del país”.

“Seguiremos avanzando en esa dirección, pero la única forma de lograr mayor tranquilidad es que no haya bloqueos en las vías colombianas; eso es un delito y por lo tanto la labor de nuestra fuerza pública es garantizar que se desbloqueen y judicializar a quienes aún están cometiendo ese delito. Solo trabajando juntos y de forma organizada, quienes marchan y quienes no marchan, condenando la violencia en los bloqueos podemos avanzar en una sociedad que no para y le permite a todos desarrollar sus posibilidades”.