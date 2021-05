Madres de Plaza de Mayo señalan a Duque de reprimir a los colombianos y justificar los abusos policiales

El Gobierno del presidente Iván Duque sigue recibiendo críticas por parte de la comunidad internacional ante la situación de violencia que ha incrementado en el país recientemente. Este 10 de mayo, el llamado de atención vino por parte de la Asociación Madres de Plaza de Mayo de Argentina, en cabeza de su líder, Hebe de Bonafini, quien aseguró que durante el paro nacional que inició el pasado 28 de abril se ha reprimido a los manifestantes.

Así mismo, la activista aseguró que los colombianos no están solos y reprochó que se le llamen delincuentes a quienes salen a ejercer su derecho a la protesta. De Bonafini afirmó que esta es una estrategia para justificar los abusos policiales.

“Al presidente de Colombia Iván Duque: me dirijo a usted en nombre de la organización que presido, Asociación Madres de Plaza de Mayo. Estoy aterrada de ver y oír la represión salvaje que usted desató contra su pueblo. (...) Iván Duque: el pueblo no está solo y no es terrorista, como usted dice y lo acusa para justificar los asesinatos, las torturas, las desapariciones, la prisión y la persecución. Y ahora quiere sacar al Ejército a la calle”, se lee en la carta firmada por De Bonafini.

Esta es la carta completa que envió Hebe de Bonafini al presidente Iván Duque:

