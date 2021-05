Concejal y veedores de Soacha denuncian amenazas de Águilas Negras

El concejal de la Colombia Humana de Soacha, Heiner Gaitán, volvió a denunciar amenazas contra su vida. Recibió un nuevo panfleto firmado por las Águilas Negras, en el que es declarado objetivo militar y le dan 72 horas para abandonar el territorio.

Según él, en las últimas horas recibió un panfleto por el Bloque Capital del grupo delincuencial denominado como Águilas Negras. El papel declara objetivo militar a “la izquierda”, líderes sociales, dirigentes sindicales, mesas de víctimas y petristas, según se lee.

El panfleto anuncia una supuesta operación en contra de esos movimientos a nivel nacional, presuntamente convocado por esos grupos de ultraderecha, como respuesta a las manifestaciones del Paro Nacional. “Limpiaremos el país de inmediato a las organizaciones de veedurías de derechos humanas y petristas (sic.)”, dice el documento.

En él aparecen con nombre propio el concejal Heiner Gaitán; Martín Montero, veedor ciudadano de Soacha y Josué Narváez, presidente de la Veeduría de Tránsito, a quienes los delincuentes les dan 72 horas para salir del municipio “o si no los mataremos nosotros mismos”.

El concejal Gaitán, en su denuncia pública de la amenaza recibida, también publicó un mensaje angustiado de Narváez, quien le pedía comunicarse de manera urgente con él debido a que también había recibido el panfleto.

“Me llega esta nueva amenaza de las Águilas Negras. Me dan 72 horas para que abandone Soacha, me declaran objetivo militar por apoyar el Paro Nacional. Responsabilizo al alcalde JC Saldarriaga, al Sec. de Gbno. Dany Caicedo y a la Policía Nal por cualquier cosa que me ocurra”, escribió el concejal en sus redes sociales.

No es la primera vez que líderes y políticos de Soacha reciben amenazas por parte de Águilas Negras u otros grupos armados. Desde el mes de septiembre de 2020, en los casos recientes, RCN radio informó que 13 ediles, dos integrantes del Concejo Municipal de Paz, colaboradores de Fecode y líderes de la comunidad LGBTI del municipio habían sido declarados objetivo militar por un panfleto similar.

Según la emisora, a esa fecha, la Defensoría del Pueblo ya había emitido al menos cinco alertas tempranas en los últimos tres años, en los que advertían del riesgo de seguridad y la incursión de grupos armados en el territorio.

El concejal Gaitán fue uno de los primeros, junto a otros líderes sociales del municipio, en denunciar el incendio del CAI, donde murieron nueve detenidos, en medio de la negligencia y posible injerencia de los miembros de la institución.

Según denunció el concejal, apenas tres días después de sucedidos los hechos el 4 de septiembre, circuló un panfleto de las Águilas Negras, en el que él y otros líderes sociales del municipio eran declarados objetivo militar de la organización armada, incluso sus familias.

Las protestas del 9 y 10 de septiembre de 2020 en contra del abuso policial, a raíz del homicidio de Javier Ordóñez en Bogotá, se desarrollaron en el CAI de Ciudad Verde en Soacha. Allí fueron alcanzados por disparos Stiven Mendoza y Gabriel Estrada. También murió Christian Hurtado, un gestor social del municipio, según Gaitán, por una bala que salió del mismo CAI.

Tanto los familiares del CAI de San Mateo como quienes han denunciado los abusos policiales en el municipio, de acuerdo al concejal, han sido víctimas de amenazas y hostigamientos. Tras el sepelio de Hurtado, Gaitán denunció persecución por miembros de la Policía.

Gaitán ha insistido en que tanto la denuncia del CAI de San Mateo como las peticiones de seguridad de los líderes del municipio transitan con lentitud ante las autoridades, por lo que exigen respuestas para poder continuar con su trabajo.