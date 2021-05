Tras salida de Karol del ‘Desafío’, ‘Mono’ podría serle infiel

Karol y Mono en el Desafío The Box. - Caracol Televisión.

Para poder seguir en la competencia Karol, del equipo Alpha del Desafío The Box, debía pasar la prueba de desafío a muerte, la cual no logró. Tras su salida se puso en duda la relación amorosa que tiene con uno de sus compañeros, el ‘Mono’. Antes de que se supiera su futuro Karol habló con su pareja en la que le preguntó que si salía de reality ellos iban a seguir juntos.

Antes de la prueba en el Box negro, Karol le preguntó: si yo me llegó a ir, ¿vamos a seguir? ‘Mono’ no dudó en contestarle que, fuera de la competencia, “tienen muchísima vida por avanzar”.

Luego, cuando Karol debió dejar la competencia se despidió de Carlos Mario David Pérez, el ‘mono’, e hizo llorar a más de un participante. Este amor surgió desde el segundo capítulo de la nueva versión del Desafío, y a más de dos meses, logró llamar la atención de todos los competidores y, por supuesto, de los espectadores del programa.

Ahora, lo que pone en duda su relación, pero sobre todo la fidelidad de Carlos Pérez es que hace unos días Andrea Serna preguntó por su relación y el ‘Mono’ contestó que los besos que se habían dado era por las emociones del momento.

“Me llamó tremendamente la atención algo que sucedió con Karol, porque primero vi que en la pista se vio un poco ahorcada por un compañero del equipo Alpha y después los veo besándose, me quieren explicar qué está pasando”, le dijo Andrea Serna al participante del equipo Alpha.

Por su lado, el ‘Mono’ le explicó a la presentadora que quería disculparse porque “fue un momento en el que uno se llena de emociones. Ella sabe muy bien lo que hay entre los dos sin importar las situaciones”.

Sumado a esto, antes de que Karol dejara el programa, en una conversación entre ellos dos ella le recuerda que en algún momento confesó que le gustaba Meli. “Tú dijiste la vez pasada que te gustaba ‘Meli’, y que no sé qué. ¿Crees que no me acuerdo de eso?”.

Frente a esto, Carlos Pérez no respondió y solo se rio sobre el tema. Y por eso, Karol siguió insistiendo, afirmando que no era pensamiento solamente de ella. Y es que en el pasado otros compañeros también se había referido al asunto. “Espere a que salga para que vea que el ‘Mono’ la deja viendo un chispero”, le dijo Karol, repitiendo las palabras de uno de sus compañeros.

Por otro lado, Karol también habló con unas compañeras quienes le confesó que lo habían intentado y que ahora solo tocaba esperar a ver cómo se daban las cosas. “Lo intentamos, pero nos dimos cuenta que la vida de él iba por un lado y la mía por otro”, dijo Karol a sus compañeras del equipo Gamma.

Mientras que, por su lado, Carlos le dijo a sus compañeros de Alpha que no podía negar que existía un sentimiento, que tildó de “muy fuerte”, entre ambos. En ese entonces Karol y ‘Mono’ dejaron claro que eran oponentes, pero que estaban abiertos a dejar que las cosas pasen porque tienen una “conexión” muy especial y creen que puede ser una señal del destino haberse encontrado nuevamente.

