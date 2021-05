‘Sachi’ Escobar en franca mejoría en su lucha contra el cáncer de próstata

Santiago "Sachi" Escobar, técnico colombiano en lucha contra el cáncer. Imagen cortesía de El Universo.

“Estoy contento, con mucho ánimo y positivismo. El viernes terminé mi primera parte de la radioterapia, que fueron 23 sesiones. El 21 de mayo termino la radioterapia y estaré habilitado para regresar a Quito con el equipo. Espero que en seis meses haya quedado erradicado el cáncer. Mi organismo ha respondido muy bien a las terapias”, con estas palabras al espacio radial Carrusel Caracol, el técnico Santiago “Sachi” Escobar dio parte de tranquilidad en la lucha que sostiene contra el cáncer de próstata.

El colombiano, que orienta al emblemático club chileno Universidad Católica, aprovechó su paso por los micrófonos del programa deportivo para enviar un mensaje positivo relacionado con su salud y cómo ha encarado la dolencia que lo afecta:

He aprendido a ofrecerle todo a Dios y a no quejarme nunca en la vida. Cada situación adversa que tuve la afronté y la acepté. Cuando estoy recibiendo las radiaciones le pido a Dios que ayude a las personas que me están radiando las partes con tumores. Han sido momentos de aprendizaje con la gente que está al lado mío y me tratan de ayudar.

“Sachi”, quien acompañó a su equipo en la fase de clasificación a la Copa Libertadores, regresó a Medellín en febrero para someterse a intensas sesiones de radioterapia. Hombre de fútbol, no ha soltado la rienda a su equipo, al que orienta desde la distancia gracias a la mediación de la tecnología, una motivación más en su camino a la recuperación:

Quizá lo más duro es no poder estar en el día a día en mi trabajo y sé que me tengo que cuidar mucho más de lo normal. La tecnología me ayudó a que puedo ver los entrenamientos todos los días y ver los partidos, en el intermedio hablarle a los jugadores y demás

El colombiano no se mordió la lengua al ser inquirido por el estado del fútbol colombiano, especialmente en lo tocante a su identidad deportiva e institucional, entregando una radiografía de cómo percibe al balompié colombiano, cuyo desempeño continental ha sido irregular en las últimas semanas:

He estado mirando mucho el fútbol colombiano. En primer lugar es muy importante saber qué es un modelo de juego y que los dirigentes sepan escoger a los entrenadores de acuerdo a la cultura y el ADN del equipo; en segundo, las dificultades de tener complejos deportivos óptimos, eso acá poco lo hay; tercero, la inversión, como lo privado no ayuda tanto, los equipos a los seis meses venden a los jugadores más destacados y eso no es bueno

El entrenador de Universidad Católica Santiago Escobar Saldarriaga. EFE/José Jácome/Archivo

Santiago “Sachi” Escobar es uno de los técnicos colombianos con mayor proyección internacional que cuenta con una sólida carrera en el torneo doméstico, por lo que sus palabras son acertadas en cuanto al diagnóstico de lo que falla y lo que funciona en la liga colombiana.

Luego de triunfar con Atlético Nacional, Escobar asumió las riendas de la Universidad Católica en noviembre de 2017, para liderar un proyecto ambicioso en el que el objetivo es que el equipo luche por los títulos de las competencias locales y que participe en el torneo internacional más importante de Sudamérica, como lo hará en este año.

“Sachi”, recordado con cariño por la afición de Atlético Nacional, club en el que conquistó dos campeonatos, ha mantenido una comunicación asertiva con fanáticos y periodistas deportivos desde que fue diagnosticado con cáncer de próstata.

En meses anterior, se abrió ante el canal local Telemedellín para agradecer a las personas que han estado pendientes de su estado de salud: “Me han expresado un cariño inmenso, en este momento tan difícil”, e indicó que el camino es largo, pero que tiene el coraje suficiente para ganar uno de los partidos más importantes en su vida, el que parece llevar adelante.

