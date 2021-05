Reunión del Comité de Paro con el presidente Duque este lunes: quiénes asistirán y de qué se hablará

Manifestación en la Plaza de Bolívar. Foto: (Colprensa - Sergio Acero)

Los diversos sectores políticos, algunos de los que ya se han sentado a dialogar con el presidente Duque, han reiterado que el encuentro con el Comité de Paro y los sectores sociales es el más importante de la agenda, por cuanto son quienes podrían representar los intereses de las personas que han salido a manifestarse en las calles durante más de 12 días.

La institucionalidad, un grupo de jóvenes, los empresarios y representantes religiosos, ya tuvieron reuniones con el mandatario, para plantear las posibles soluciones al Paro Nacional y las solicitudes sociales. El turno, este lunes, será para el Comité Nacional de Paro.

Por medio de una carta, los miembros de esa organización conformada por los líderes sindicales, estudiantiles y sociales, confirmaron su asistencia a la reunión, pero pusieron de presente que será un encuentro exploratorio, por lo que será necesario que se acuerde discutir el pliego nacional de peticiones que evocó esa mesa.

“Encuentro que asumimos como un espacio para reclamar por respeto y garantías para el libre ejercicio de la movilización y la protesta social, rechazar la militarización del país y el uso desmedido de la fuerza por parte de la policía, el ESMAD y el Ejército Nacional hacia quienes se movilizan de manera pacífica y para abordar la negociación de las peticiones consignadas en el Pliego Nacional de Emergencia, al igual que otros reclamos de los sectores sociales movilizados”, escribieron en la misiva enviada al mandatario.

Para este “primer encuentro”, como lo describieron, y en los sucesivos, los miembros del Comité de Paro solicitaron la presencia de la Organización de las Naciones Unidas y de la Conferencia Episcopal de Colombia. Estos serán otros de los representantes que asistirán a la reunión, como garantes de los acuerdos a los que lleguen en la conversación.

Por parte del Gobierno estarán presentes Miguel Ceballos, alto comisionado para la Paz; Ángel Custodio Cabrera, ministro de Trabajo; la vicepresidenta Marta Lucía Ramírez y el presidente Iván Duque, según se conoce hasta el momento. La reunión se dará a mediodía en la Casa de Nariño.

Ambos sectores coincidieron en un “acuerdo sobre lo fundamental”, que consiste en seis puntos de una agenda urgente para resolver la situación de crisis social. El Ejecutivo buscará encontrar consenso en el avance de la vacunación masiva, la reactivación segura, no violencia, protección a los más vulnerables, estabilización de las finanzas públicas y matrícula cero.

La agenda que estableció el Comité Nacional de Paro para la negociación consiste en: 1. Retiro del proyecto de ley 010 de salud y fortalecimiento de una masiva vacunación. 2. Renta básica de por lo menos un salario mínimo legal mensual. 3. Defensa de la producción nacional (agropecuaria, industrial, artesanal, campesina). Subsidios a las MiPymes y empleo con derecho y una política que defienda la soberanía y seguridad alimentaria. 4. Matrícula cero y no a la alternancia educativa. 5. No discriminación de género, diversidad sexual y étnica y 6. No privatizaciones y derogatoria del decreto 1174.

Uno de los puntos de discordia que podría presentarse inicialmente es la actividad del ESMAD y el Ejército en las ciudades. Francisco Maltés, presidente de la Central Unitaria de Trabajadores, aseguró ante el Congreso de la República que el diálogo se desarrollará “sobre la base de que se retire el Ejército, el ESMAD, que se ha excedido en el uso de la fuerza”.

Por parte del Comité de Paro se adelanta una reunión previa al encuentro con el mandatario y el equipo de Gobierno, en la cual se definirá quiénes irán a esta primera reunión y los temas centrales a plantear en este acercamiento.