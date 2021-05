Miembros del Centro Democrático presionan a Duque para que vaya a Cali: ya hay renuncias al partido

Gabriel Velasco Ocampo, senador del Centro Democrático.

Este 9 de mayo, el presidente Iván Duque se pronunció sobre la situación de orden público que vive Cali, Valle del Cauca. El mandatario, en alocución presidencial dijo que no viajará hasta la capital Vallecaucana, pero si enviará a algunos ministros y directores de entidades estatales para controlar la situación.

Según sus palabras no irá a Cali para no entorpecer el trabajo de la Policía y el Ejército Nacional.

“Tengo un gran equipo de gobierno desplegado en la ciudad de Cali. Yo he tomado la decisión de, por prudencia, no hacer presencia en este momento en la ciudad para no distraer el trabajo de la fuerza pública que debe estar desplegada completamente, pero estoy en monitoreo permanente”, aseguró Duque desde la Casa de Nariño.

Una vez se conoció la noticia, varios miembros de su partido se pronunciaron solicitándole al mandatario de los colombianos que viajara a la capital vallecaucana y se apersone de lo que está ocurriendo.

El primero en pronunciarse fue Gabriel Velasco Ocampo, Senador del Centro Democrático, quien dijo que “renunciaba” a la vocería de su partido.

“El presidente Iván Duque ha afirmado que, para no distraer el trabajo de la Policía Nacional de Colombia, NO Vendrá a Cali. Miles de caleños confiaron su voto en mí y en usted. Para no distraer a la bancada, con su abandono por mi ciudad, renuncio a la vocería del Centro Democrático”.

Velasco había solicitado al alcalde de Cali, Jorge Iván Ospina, tomar mano dura y militarizar la ciudad: “La única solución alcalde es generar la militarización de la ciudad, por eso le solicito alcalde que militarice la ciudad lo antes posible para proteger a la ciudadanía”.

Además, agregó que, “la situación en Cali se salió de madre. La violencia, las vías de hecho, el vandalismo está buscando un caos absoluto y lo único que buscan es desestabilizar la ciudad y el Estado”, en referencia a los duros enfrentamientos, la semana pasada, entre manifestantes y Fuerza Pública.

Por su parte, el excandidato a la presidencia, Óscar Iván Zuluaga, dijo que “la situación de orden público en la ciudad de Cali en especial en la comuna 22 es gravísima. Hay videos que muestran a indígenas armados atacando a la población civil. El ejército debe actuar para imponer el orden y se requiere la presencia del presidente de manera inmediata”.

Por su parte, Paloma Valencia, escudera de Álvaro Uribe y senadora del partido gobiernista, dijo que la presencia del presidente Duque en Cali es necesaria, pues la ciudadanía se siente “desamparada y sola”.

Otro que se pronunció fue representante a la Cámara, Gabriel Vallejo, quien le pidió que “tome el control del orden público de ese departamento y evite que la democracia colombiana se nos desmorone”.

El presidente Iván Duque le ordenó al ministro de Defensa, Diego Molano, y al ministro del Interior, Daniel Palacios, comunicar a las autoridades de Cali nuevas medidas para contener la situación de orden público que se vive en la ciudad. El mandatario pidió que en la noche de este 9 de mayo empiece a regir el toque de queda y ley seca, pero no detalló hasta cuando estaría vigente la norma.

Además, le volvió a pedir a los miembros del Consejo Regional Indígena del Cauca (CRIC) que “se devuelvan a su territorio” para así evitar los bloqueos viales y enfrentamientos.

Tensa situación en Cali

Los hechos que desencadenaron esta nueva crisis ocurrieron en la tarde del 9 de mayo, cuando hombres vestidos de blanco atacaron a la Guardia Indígena, en Jamundí Valle del Cauca. Varios videos son prueba de que paramilitares armados están operando en la ciudad.

En el video se pueden escuchar los disparos contra los indígenas, quienes corren detrás de los que realizan los tiros. En el fondo de la narración, un hombre dice que está herido y es auxiliado por los demás presentes.

