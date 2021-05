La Asociación Nacional de Instituciones Financieras propone nuevas iniciativas para la nueva Reforma Tributaria

Imagen de referencia. -Colprensa.

Luego de que el Gobierno nacional anunciara que no se implementaría la primera versión de la Reforma Tributaria tras las múltiplas marchas y protestas que hubo en casi todo el territorio colombiano, desde el Congreso de la República se encuentra construyendo una nueva iniciativa. Por su lado, la Asociación Nacional de Instituciones Financieras, la Anif, publicó este lunes un documento con algunas recomendaciones para que el Gobierno incluya en la próxima reforma.

Desde la entidad financiera se expuso que tienen una nueva propuesta la cual se trataría de buscaría recaudar 1,3 % del PIB, esto equivaldría a unos $13,8 billones al año. Dentro de las principales iniciativas está que se implemente un impuesto del 10 % a las pensiones de más de $6 millones al mes.

“La propuesta que realizamos desde Anif contempla la implementación de una tarifa plana de 10 % a las pensiones con una mesada mayor a $6 millones, es decir al 10 % de los pensionados de más altos ingresos. Ese cambio logra que se pase de un sistema pensional exento-exento a uno exento-gravado, en tanto el cobro del impuesto se realizaría una vez el individuo se encuentra disfrutando de la pensión”, se lee en el documento.

Con esta nueva propuesta, la ANIF pretende que se contara con cerca de 43.000 pensiones, logrando así un recaudo anual de $404.000 millones. Hay que tener en cuenta que, en un principio, en la reforma fiscal el Ministerio de Hacienda proponía un impuesto a las pensiones de más de $7 millones al mes.

Ahora, sobre el impuesto de renta, este ente financiero no propone ampliar la base de tributación a más personas naturales, sino que cree que sería positivo que hubiera una sobretasa temporal del 15 % para quienes ya son responsables del impuesto. “Se propone la aplicación de una sobretasa temporal, en principio durante el año gravable 2021, sobre el impuesto a cargo y un límite más estricto para la renta exenta. Sobre el primer punto, se recomienda establecer una sobretasa del 15 % sobre el valor del impuesto que debe pagar cada persona”, aparece en el informe de la ANIF.

Una de las propuestas dadas por parte del Ministerio de Hacienda la ANIF está de de acuerdo y no cambiaría nada. Este ítem de la Reforma Tributaria se tratada de limitar las deducciones del impuesto de renta hasta el 25 % para las personas de más altos ingresos.

“Proponemos limitar el valor de la renta exenta de las personas de más altos ingresos. En particular, se recomienda limitarla al 25 % para los declarantes de ingresos altos, es decir ingresos anuales iguales o superiores a $100 millones (cerca de $8.3 millones al mes). Cabe decir que la estructura actual permite una deducción automática de 25 % que se puede extender hasta el 40 %”, dijo la entidad.

Por último, para la ANIF si no se implementa pronto una reforma, Colombia no tendría los recursos necesarios para el fortalecimiento y “la ampliación de los programas de alivio de la pobreza que tanto necesita una buena parte de la población colombiana. Es así como el programa de Ingreso Solidario y como la compensación del IVA no verán las ampliaciones en monto y cobertura que se proponían en el proyecto de reforma fiscal anterior”, concluyó el documento.

SEGUIR LEYENDO: