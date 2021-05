Detalles de la reunión, y las conclusiones, entre líderes religiosos y el presidente Duque

El presidente Iván Duque continúa reuniéndose con diferentes sectores del país y el turno de este domingo, 9 de mayo, fue para los líderes de las distintas religiones que se profesan en el país. Durante este encuentro se habló de la necesidad de entablar diálogos, rechazar y evitar la violencia y, sobre todo, garantizar que los jóvenes del país tengan oportunidades para crecer. Los religiosos le insistieron al Gobierno en construir un pacto en pro de esta población.

“Reconocemos en el presidente y las instituciones, la legitimidad de nuestra nación y desde la cercanía a las bases sociales y las comunidades, celebramos el inicio de diálogos, especialmente, con los jóvenes, para la configuración de un gran Pacto por los Jóvenes para generar oportunidades reales de empleo, educación y bienestar que dignifique la vida de cada colombiano” se lee en un comunicado de prensa emitido por los líderes religiosos y el presidente.

Durante el encuentro, los voceros hicieron un énfasis especial en el acceso a la educación superior y le pidieron al Gobierno que esta sea gratuita y pública para los estratos 1, 2 y 3. Además solicitaron que se creen incentivos al empleo juvenil y se impulsen las elecciones de los Consejos de Juventud.

El presidente Duque aseguró estar de acuerdo con la petición y le garantizó a los religiosos que atender las necesidades de esta población “debe ser una de las prioridades en la Agenda sobre lo Fundamental”. Explicó que la los jóvenes han sido los más afectados por la pandemia y por eso quieren participar activamente de lo que sucede en el país.

“Hemos visto que los jóvenes han sido los más afectados por los estragos de la pandemia, hemos visto que los jóvenes tienen ardentía y clamor por participar más activamente en la toma de decisiones en muchos temas, que tienen que ver con la educación, con el empleo, con el medio ambiente, entre otros”, dijo el mandatario en un pronunciamiento público al terminar el encuentro.

Duque dijo que teniendo en cuenta ese rol activo de los jóvenes es que está procurando escuchar sus problemas e iniciativas. El mandatario destacó la reunión que sostuvo con 40 de ellos el sábado y dijo que esta había sido " franca y sincera”, sin embargo, alrededor de esta han habido muchas críticas, incluso por parte de los mismos asistentes.

Nury Cruz, una de las líderes de los estudiantes y coordinadora de la Red Nacional de Jóvenes de Ambiente, aseguró que el tiempo que tuvo cada participante para intervenir en el encuentro no fue suficiente. Además, se refirió a quienes marchan y los abusos policiales a los que se exponen.

“Nosotros no podemos permitir que los jóvenes salgamos a manifestarnos a las calles y que la violencia por parte de la Policía y de los demás entes sea una fuerza mayor (...) No fue un espacio tan grande. Solo tuvimos dos minutos para expresarnos, dos minutos que no logramos concertar nada, era precisamente para dialogar”, dijo Cruz a Noticias RCN.

A su vez, para ese mismo informativo, su colega Juan Sebastián Pérez, pidió que “las personas que están en la calles, los estudiantes, realmente tengan las garantías para poder asistir a estos espacios y que se lleguen a conclusiones completas”.

Cabe mencionar que a estas voces también se unieron once jóvenes de diferentes sectores políticos que, a través de una carta, rechazaron participar en el espacio promovido por el Gobierno. Ellos aseguran que para poder entablar un diálogo es necesario el “cese de todo acto de uso ilegítimo, ilegal y desproporcionado de la fuerza pública contra la ciudadanía que hoy afecta principalmente a nuestra generación”.

Así mismo, insistieron en que se debe generar una verdadera negociación con soluciones afectivas con el Comité Nacional de Paro y también con los procesos de los territorios. Teniendo eso en cuenta, le pidieron al presidente que salga del Palacio de Nariño para “promover un diálogo efectivo desde las regiones y no solo en Bogotá, que incluya a los jóvenes que han estado en las calles exigiendo ser escuchados”.

