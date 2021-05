Video: minga indígena capturó a hombre que estaría implicado en tiroteo contra manifestantes en Cali

Indígenas del Consejo Regional Indígena del Cauca. Foto: Colprensa.

En la noche del viernes 7 de mayo, a través de redes sociales ciudadanos caleños denunciaron que una camioneta Toyota Prado de color blanca se encontraba disparando indiscriminadamente a manifestantes, la misión médica, e indígenas que se encontraban en el sector de La Luna, de la capital vallecaucana. En las últimas horas, el Consejo Regional Indígena del Cauca (CRIC), informó que logró capturar a una de las cinco personas que al parecer estarían implicadas en los hechos.

“Detenido hombre armado que disparaba contra la Minga en Cali En la noche del 7 de mayo del 2021 alrededor de las 7:00pm, en la ciudad de Cali, hombres armados desde una camioneta comenzaron a disparar a los civiles que se encontraban en los diferentes puntos de resistencia.”, informó la CRIC, a través de redes sociales, adjunto a un video donde se escucha un tiroteo, a la vez que se observa a un grupo de la minga indígena corriendo detrás del hombre, que luego es capturado en un establecimiento comercial.

Imágenes del momento previo a la captura del implicado en los tiroteos en el sector de La Luna en Cali. Video: CRIC.

El dinamizador político del Consejo Regional Indígena del Cauca, Giovannny Yule, en un balance entregado sobre los hechos ocurridos en el sector de La Luna en Cali, detalló que los manifestantes llamaron a la guardia indígena para que hiciera presencia en el lugar, pues estaban siendo atacados por hombres armados.

“Al llegar nosotros, también fuimos atacados, por lo que la guardia indígena reaccionó rápidamente, y logramos que estos señores se metieran en una casa, y fue allí donde logramos neutralizar a uno de los hombres que están masacrando a los jóvenes en la ciudad de Cali”, contó el dinamizador político del CRIC.

De hecho, en un video de una de las cámaras de seguridad del establecimiento, también dado a conocer por la minga indígena, se puede observar como un hombre ingresa al lugar con un arma de fuego, buscando ocultarse de la minga indígena que los perseguía.

Momento en el que el hombre armado ingresa a el establecimiento comercial para ocultarse de la minga indígena. Video: CRIC.

Aunque la identidad de la persona capturada no fue revelada, revista Semana dio a conocer que en un interrogatorio hecho al hombre, y transmitido a través de un en vivo, el detenido afirmó que trabajaba en un taller de mecánica que despacha motos para la Policía Nacional. Sin embargo, hasta el momento la información no ha sido verificada.

Durante la entrega del balance de los hechos en el sector de La Luna, el dinamizador político del CRIC así mismo hizo un llamado a las comunidades para que “constituyan guardias comunitarias”, con el fin de que los habitantes actúen de manera colectiva y puedan neutralizar a cualquier actor que atente contra la vida y seguridad de los caleños.

“La guardia debe ser pacífica, sin armas, porque solamente el ejercicio organizativo y colectivo de la comunidad, es capaz de neutralizar a cualquier persona que esté armada”, señaló Yule, quien además aseguró que las personas implicadas en los tiroteos en el sector de La Luna, son actores que están siendo pagados para atentar contra los ciudadanos que se están manifestando en toda Colombia.

Declaraciones del dinamizador político del Consejo Regional Indígena del Cauca, Giovannny Yule. Video: CRIC.

Por ello, el vocero del CIRC hizo un llamado al presidente Iván Duque para que escuche las peticiones de los colombianos, y así mismo para que detenga los actos de violencia que se han presentado en la última semana de protestas en el país.

“Presidente de la República, no siga masacrando al pueblo colombiano. No siga dando órdenes para que civiles masacren a la población civil. Presidente de la República, escuche al pueblo colombiano, siéntese a conversar para mirar como solucionamos los problemas del país, pero no se constituya en una persona que prácticamente se ha vuelto en contra de los ciudadanos”, expresó Yule.

En el momento, de acuerdo con un testigo de los hechos consultado por el diario El Espectador, son tres las personas que resultaron heridas tras el ataque a tiros en el sector de La Luna. Según lo informado al mismo medio, una de las víctimas presenta una grave lesión en su cabeza.





SEGUIR LEYENDO