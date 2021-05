Sigue la escasez: asaderos amanecieron sin pollo debido a los bloqueos

Escasez de comida en Colombia. Archivo.

Los bloqueos en las diferentes carreteras de Colombia por cuenta del paro nacional siguen ocasionando problemas, esta vez los asaderos y los diferentes distribuidores de pollo en varias ciudades de Colombia amanecieron sin abastecimiento suficiente de esta proteína.

Esta difícil panorama fue revelado por el presidente de la Federación Nacional de Avicultores de Colombia (Fenavi), Gonzalo Moreno, quien sostuvo conversaciones con varios medios de comunicación en los que alertó sobre la difícil situación que atraviesa el país por cuenta de las manifestaciones que ya completan una semana.

“Bogotá, que nos parece tan distante esta realidad, hoy los asaderos amanecieron sin pollo”, expresó el presidente de Fenavi, en diálogo con BluRadio. Según reveló Moreno, los transportadores no han podido dirigirse a la capital para entregar las mercancías debido a los bloqueos que hay en varias vías de Colombia.

Esta situación, dice Moreno, no solo causa un detrimento en la economía del país, sino que también pone en riesgo a los animales. Cabe recordar que hace tan solo algunos días, en una de las carreteras de Buga, en el Valle del Cauca, un centenar de pollitos tuvo que ser abandonado en las calles porque no había cómo alimentarlos.

De hecho, algunos productores han optado por regalar los animales, como se vio en Buga donde cientos de pollitos fueron dejados en las carreteras, ya que no había cómo alimentarlos. “Los huevos no están llegando. Ya van 4 días sin llegar huevos, son los más afectados. La leche no está llegando por el paso de la 80”, dice Edison Rozo, trabajador de supermercado, a Noticias Caracol.

Y es que el informativo también recogió varios testimonios en los que se evidencian que las manifestaciones que hay en el occidente y sur colombiano, como la Sabana de Bogotá, incidió gravemente en que los supermercados, tiendas de barrio y demás lugares para comprar víveres tuvieran escases.

Emiliano Barragán, comerciante de carnes, señaló, en entrevista con el medio antes citado que “no hay pollo, está escaseando todo lo que es del pollo, no está llegando y está muy costoso”. Además, en declaraciones de varios campesinos, se evidenció que han tenido que regalar varios litros de leche con los vecinos para que no se pierdan.

Matilde Espinosa, propietaria de la lechería El Garzal, ubicada en Suesca, Cundinamarca, publicó en la mañana del miércoles, en redes sociales, el siguiente mensaje: “Tenemos 2.203 litros de leche que no pueden salir de Suesca. ¿Saben de alguien en Sesquilé o Suesca que quiera esta leche? No la queremos botar”.

Por ejemplo, en BluRadio hicieron el experimento de ir a varias plazas de mercado de Bogotá y de municipios aledaños a la ciudad y encontraron que hay escasez, los productos tienen un costo más elevado y las quejas no se han hecho esperar. Entre tanto, los directivos de Fenavi, exhortan a quienes bloquean las vías para que dejen pasar la comida y no hayan más perdidas.

“(...) El pollo se sacrifica en la noche, anoche no lograron entrar por la vía norte por el cierre de Gachancipá, calle 13 está intermitente, Vía al Llano está intermitente”, asegura Gonzalo Moreno, mientras que explica que Fenavi aún no tiene cuantificadas las pérdidas totales, pero que “si en las próximas 24 horas no se destraba el Valle del Cauca, se nos va a acabar la industria avícola del Valle del Cauca”, departamento que representa el 20% de la producción nacional.

Por su parte, la Asociación Colombiana de Procesadores de Leche, Asoleche, reveló que por lo bloqueos que impiden que los litros de leche que se recolectan diariamente sean recogidos y distribuidos, están en riesgo 4 millones de litros diarios de leche y el sustento de más de 736 mil personas que trabajan en este sector.