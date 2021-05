Por instigar actos violentos denuncian a congresista Sergio Marín del partido Comunes

Congresista de partido Comunes, antes Farc, Carlos Alberto Carreño, conocido como ‘Sergio Marín’. Foto: Colprensa.

De cara a las manifestaciones sociales contra el Gobierno en Colombia, un abogado denunciará ante la Procuraduría General de la Nación a Carlos Carreño, más conocido como Sergio Marín, representante a la Cámara del Partido Comunes, antes Farc. La razón de la denuncia se debe a unos tuits que el legislador publicó en su cuenta oficial de Twitter.

Pues bien, de acuerdo con Semana, medio que habló con el abogado Hernán Cadavid, quien interpondrá la queja disciplinaria contra el congresista no solo en la Procuraduría, sino también en la Comisión de Ética del Congreso, Marín habría incitado a la revolución violenta durante el paro nacional en el país.

“¿¡Revolución Molecular Disipada!?… Se le acabó la valeriana o la confundió con marihuana”, expresó el parlamentario Marín, en respuesta al trino del expresidente Álvaro Uribe, quien exhortó a los colombianos a resistir contra una corriente política, impulsada en Chile.

Luego de lanzar esa publicación, el representante del partido Comunes publicó un controversial trino, el cual fue borrado luego de la polémica desatada, en el que dijo: “¡Patria o muerte! ¡Socialismo o muerte! ¡Revolución molecular disipada o muerte entrópica concentrada! ¡Venceremos!”.

Esta afirmación fue la causante de que el jurista antes mencionado interpusiera la denuncia disciplinaria en los entes de control antes descritos debido a que “deben considerarse sus acciones delictivas para valorar el sentido y alcance del mensaje escrito en su cuenta de Twitter”, expresó el demandante, Hernán Cadavid, a Semana.

Antes de que el abogado elevara dicha queja, el congresista Marín publicó otro trino en el que, de alguna forma, se excusaba por su publicación, argumentando que era en tono ‘jocoso’: “Publicar un trino usando con sarcasmo el cuento de Revolución Molecular Disipada con la que el uribismo pretende asustar, estigmatizar y reprimir, ha ocasionado dizque denuncias en Twitter para eliminar la cuenta. No es que no entiendan, sino que no saben ni qué es sarcasmo”, expresó el representante.

Las publicaciones de Sergio Marín no cayeron nada bien en varios ciudadanos y algunos de sus colegas en el Congreso. Por su parte, la senadora del Centro Democrático, Paola Holguín, difundió en su Twitter una captura de pantalla del trino del representante de Comunes y dijo: “De esto se trata”; comentario que desbordó una ola de pronunciamientos tanto a favor de Holguín, como en contra de Marín.

De esto se trata ... pic.twitter.com/kVahzdQ5oX — Paola Holguín 🇨🇴 (@PaolaHolguin) May 3, 2021

Sobre la denuncia, explica Cadavid en entrevista con Semana, que el tuit del congresista de Comunes es dirigido a los ciudadanos para que protesten de manera violenta. Además, en el texto donde expone su solicitud, argumenta que Sergio Marín “ejecutó dentro de sus acciones criminales un plan fallido para asesinar al expresidente Álvaro Uribe Vélez” cuando militaba como guerrillero antes de la firma de los acuerdos de paz.

En otro de los debatibles argumentos del jurista denunciante, se dice que lo dicho por el congresista de Comunes “corresponden a la extensión de propaganda de las FARC en términos agresivos, violentos y amenazantes hacia la sociedad colombiana” mientras ejerce su función pública como representante de dicha colectividad en la Cámara.

“(...) Sus afirmaciones (las de Sergio Marín) se presentan altamente riesgosas al supeditar el cumplimiento de sus propósitos políticos al uso de la violencia armada, y a la consecuencia explícita de la ‘muerte’, así afirmado por el denunciado”, expresa el denunciante.

En otros apartes del escrito, Cadavid se refiere a los “beneficios otorgados por el Acuerdo de la Habana”, haciendo referencia al acuerdo de paz, y asegura que eso no puede ser excusa para incitar a la violencia. Se espera que en los próximos días la queja también llegue a los estrados de la Corte Suprema de Justicia.