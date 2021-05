Partido Liberal y MIRA no apoyarán la reforma a la salud en el Congreso de Colombia

Manifestantes marchan por las calles durante una nueva jornada de protestas por un nuevo "paro nacional" convocado por los sindicatos y organizaciones sociales, que desde el pasado miércoles movilizan a miles de personas en todo el país, hoy en Bogotá (Colombia). EFE/ Carlos Ortega

El Partido Liberal colombiano solicitó este jueves archivar el proyecto de ley que contempla la reforma al sistema de la salud y que se ha sumado a los reclamos de los manifestantes que participan en el paro nacional en el país.

A través de una carta dirigida a las comisiones séptimas conjuntas del Senado y Cámara de Representantes en donde se encuentra tramitándose el proyecto de Ley 10 de 2020, 26 congresistas de esta colectividad pidieron el retiro de esta reforma.

“El presente proyecto de ley no mejora el acceso a los servicios de salud, no soluciona el problema de deudas del sistema, profundiza el negocio de la salud por medio de oligopolios de intermediarios financieros y finalmente lleva a la privatización del sistema no solo en la inversión de los recursos, sino en la contratación de salud que realicen las entidades públicas”, señalaron los firmantes.

En ese sentido, pidieron que fuera retirada la iniciativa, que se ha convertido en los últimos días en un reclamo de la población que se ha manifestado en diferentes regiones del territorio nacional, debido a que este se encuentra en “completa desconexión” con el país.

A su vez, advirtieron que de ser ignorada esta petición que está compuesta por la mayoría de la bancada del tradicional partido, anunciaban su voto negativo al proyecto que contempla nuevas “disposiciones orientadas a garantizar el Derecho Fundamental a la Salud dentro del Sistema General de Seguridad Social y la sostenibilidad de Sistema de Salud”.

“Entendiendo que el país se está manifestando y que uno de los clamores populares, reconocidos de manera transversal en el paro nacional, los representantes aquí firmantes hemos hecho un análisis juicioso del articulado de la reforma a la salud, tanto el texto inicial, como el propuesto por la subcomisión”, señalaron los congresistas liberales.

Por otra parte, el partido político MIRA también anunció que no apoyará la reforma al sistema de salud debido a que este no resuelve los “problemas estructurales” que se han presentado en este servicio, que ha recibido múltiples reparos por su ineficiencia, especialmente en las zonas rurales del país.

“Después de un estudio detallado del proyecto de reforma a la salud, el Partido Mira no apoyará esta propuesta porque no resuelve problemas estructurales, en especial la atención oportuna y de calidad para pacientes, así como condiciones más justas para los trabajadores del sector”, indicó la colectividad de derecha.

Asimismo, congresistas del Centro Democrático, del Partido de La U y de Cambio Radical, dentro de los que hacen parte coautores de este proyecto de ley, también le han quitado su respaldo y se han justificado argumentando que a esta propuesta le han introducido diferentes cambios, por lo cual se encuentra “totalmente modificada” a la ponencia que fue presentada en el primer debate.

