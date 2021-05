“Por qué tengo que ser yo el centro de atención: Así respondió Yina Calderón sobre su relación con ‘Epa Colombia’

Foto: redes sociales

Yina Calderón es una de las influenciadoras del país que más da de que hablar en redes sociales. Recientemente, fue centro de atención por un video íntimo que se filtró junto a su pareja sentimental. Sin embargo, esta vez la exprotagonista de Nuestra Tele le echó más leña al fuego y se refirió nuevamente a la tensa relación con ‘Epa Colombia’.

Cabe recalcar que, hasta hace unos meses ambas llevaban una buena amistad, sin embargo, se convirtió en una competencia cuando Yina anunció el lanzamiento de una línea de keratinas, producto que comercializa ‘Epa Colombia’ y que ha posicionado como uno de las mejores del país.

A través de su cuenta de Instagram, la influenciadora, que se hizo célebre gracias a su aparición en ‘Protagonistas de Nuestra Tele’, publicó un video en el que aparece con una de sus hermanas anunciando que emprenderá en el mundo de las keratinas.

“¿Ustedes conocen a mi hermana Juliana? Pronto va a sacar su línea de keratinas, la estudiamos desde hace muchos meses y por fin tenemos la fórmula. Dentro de poco la saca”, afirmó Yina hace unos meses.

Posteriormente, ‘Epa Colombia’ publicó en sus historias de Instagram una serie de videos en los que se refirió al tema y muchos de sus seguidores lo tomaron como una indirecta para Yina.

“¿Hasta dónde llega la envidia de una persona? (…) Yo no tengo competencia (…) Uno no tiene amigas. Por el dinero, todo el mundo te traiciona”, sostuvo Daneidy.

Lo cierto es que este miércoles, Calderón decidió interactuar con sus seguidores y habilitó la caja de preguntas y respuestas de Instagram. Como nunca falta, muchos aprovecharon para generar controversia y preguntarle sobre la situación con Daneidy.

Un usuario le preguntó: “Por qué Epa te tira tanto”, refiriéndose a que la también empresaria le enviaba indirectas por las redes.

“Eso mismo yo digo, por qué todas me tiran a mi? y yo que no me meto con ninguna. jajaja un abrazo para Epa, de verdad por qué todas en contra mío Dios mío santísimo por que tengo que ser yo el centro de atención?” expresó la DJ entre carcajadas.

Respecto a la situación que vive el país, Calderón se ha visto activa no solo compartiendo imágenes, sino que ha asistido a las marchas que se adelantan en la capital del país. Este 5 de mayo la influencer subió historias en sus redes mientras caminaba por las calles expresando el descontento de muchos.

Asimismo, invitó a los colombianos que se encuentran en su casa y tienen la posibilidad de salir a las calles que lo hagan de manera pacifica y sin hacer daño. De igual forma, a pesar de no estar conforme con las decisiones del gobierno, invitó al diálogo para encontrar una pronta solución.

“Acá estamos en la marcha para que todos se unan ya mismo. Yo se que hay gente que hay trabajando pero los que puedan de una manera muy sana, de una manera muy educada salgamos a apoyar, todos somos pueblo, en estos momentos nadie tiene mas que nadie (...) De una forma muy educada dialoguemos, si al diálogo”, expresó mientras marchaba junto a cientos de colombianos y gritaban a una sola voz ‘resistencia’

