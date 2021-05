‘Lucho’ Herrera asegura que corrió la Vuelta a España de 1987 “por obligación”

Lucho Herrera. Fotografía: EFE

A propósito del cumpleaños número 60 del expedalista colombiano Luis Herrera el periódico El Tiempo presentó una entrevista en la que el deportista habló de las diferentes experiencias que vivió en los certámenes del Giro de Italia, el Tour de Francia, entre otros, y también contó cómo ve a Egan Bernal y Nairo Quintana y, por último, sobre el ciclismo colombiano en la actualidad.

Para Luis Herrera todos sus triunfos los recuerda con claridad, pero la etapa del Tour de Francia del año 1984, en Alpe d’Huez, fue la más sufrida. “Le gané a Laurent Fignon y fue una de las jornadas en las que más me esforcé. Muy sufrida y mucho desgaste”.

En 1985 participó en el Saint-Étienne, en este certamen Herrera sufrió una caída. Frente a esto, le contó a El tiempo que: “Fue épico. Ese año andaba bien. Era el último premio de montaña, salí del grupo, les saqué menos de un minuto en el alto, estaba cerca de la meta y comencé a bajar, pero entré en unas curvas forzadas y había greda derretida, traté de no cogerla, pero no pude, por esquivarla me fui al piso, la bicicleta derrapó”.

Dentro de esta entrevista el expedalista confesó que no había querido correr la Vuelta a España de 1987. “Yo no quería ir a esa carrera, me pidieron el favor. Me dijeron que la tomara como preparación para el Tour, que eso me servía, entonces yo acepté y fui. Siempre dije que no era el líder del equipo. Fabio Parra no fue y acepté ir a última hora. Fui sin ninguna presión de ir a disputar el título”.

Para ‘Lucho’ Herrera, entre el Giro de Italia, el Tour de Francia y la Vuelta España, el Giro es el más duro por las últimas etapas. “La montaña es alta y hace mucho frío, eso hace mucho daño. Correr lloviendo y con nieve no es fácil, sufrí mucho”.

El próximo 8 de mayo se dará inicio al Giro de Italia, en el cual participarán seis ciclas colombianos, dentro de ellos se encuentra Egan Bernal. Para Herrera, el velocista de 24 años “se ha preparado bien acá, lo sabe y ojalá esté en buena forma y que se haya recuperado de los dolores de espalda. Si está bien, tendrá la oportunidad de ganar el Giro porque tiene mucha montaña. Me preocupa que casi no ha corrido y no sé cómo va a llegar”.

Por otro lado, explicó que, para él, Nario Quintana ha estado bien asesorado, y que está en buenos equipos. “Le fue bien en Asturias, ha hecho méritos y se merece mucho lo que ha hecho. Ojalá logre ganar más y que gane el Tour. Todavía tiene condiciones para ganar más”.

Por último, mencionó que el ciclismo colombiano de los últimos diez años ha sido muy bueno, pues tanto así que Egan Bernal logró coronarse campeón en el Tour de Francia en el 2019. “Me preguntaban en mi época que cuándo lo ganaría Colombia y les decía que algún día, y llegó el momento. Solo nos falta ganar un mundial, y no estamos lejos. El ciclismo colombiano ha mejorado, siempre ha estado en los primeros lugares y está en un buen momento”.

