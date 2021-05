“Exigir desde la comodidad”: Luis Ernesto Gómez y María José Pizarro enfrentaron versiones por el intento de ingreso al Capitolio

Momentos de tensión se vivieron este miércoles 5 de mayo, cuando el paro nacional cumplía ocho días de manifestaciones, debido a una protesta que llegó hasta la Plaza de Bolívar y un grupo de personas que, presuntamente, intentó ingresar al Capitolio.

En la Cámara de Representantes se había iniciado la sesión plenaria del día unos 40 minutos antes, con varios miembros trabajando presencialmente en el salón elíptico. El representante Edward Rodríguez, del Centro Democrático, desde la virtualidad solicitó una moción de orden y aseguró que una persona de seguridad le había informado del intento de ingreso de unos “vándalos” al Capitolio.

El presidente de la Cámara, Germán Blanco, afirmó que estaba solicitando el ingreso del oficial de Policía encargado de la seguridad del edificio, “porque se siente sí muy cerca una confrontación que no alcanzamos a observar, que obviamente preocupa a los asistentes”, dijo.

Blanco consultó con los asesores de la Mesa Directiva y decidió entrar en receso de la plenaria porque tenían “muchas dificultades”. Fueron momentos de tensión en el que las personas que estaban en el salón elíptico se vieron correr nerviosamente, mientras que los conectados en la plataforma virtual le pedían al presidente de la Cámara salir del recinto.

La razón de la tensión era que un grupo de manifestantes de una movilización que llegó a la Plaza de Bolívar sobre las tres de la tarde, había tumbado las vallas que custodian el Capitolio y había entrado en confrontación con los miembros del ESMAD que custodiaban el edificio.

Los manifestantes lograron subir las escaleras del Capitolio y estar muy cerca del umbral de la entrada, por lo que las autoridades alertaron de un intento de ingreso al edificio del Congreso de la República. El receso en la Cámara, debido a esa situación, se prolongó por una hora.

María José Pizarro, quien se encontraba presencialmente en el recinto, escribió en su cuenta de Twitter. “Estoy en el @CapitolioNal y le pido por favor a @ClaudiaLopez y a @PoliciaBogota que detengan las acciones violentas del #ESMAD en la Plaza de Bolívar. Son ellos quienes están provocando a los manifestantes”, aseguró.

León Fredy Muñoz y la representante Pizarro increparon a los uniformados que custodiaban el Congreso, por la forma en la que presuntamente habrían ordenado una acción del ESMAD en contra de los manifestantes. La congresista les pedía hablar y aseguraban que la protesta se había desarrollado de manera pacífica hasta la intervención de la Fuerza Pública.

Luis Ernesto Gómez, el secretario de Gobierno, salió a la Plaza de Bolívar en medio del aguacero, para ejercer como gestor de convivencia y calmar los ánimos que había puesto en riesgo de seguridad a la Cámara de Representantes. Al ver el tweet de Pizarro la invitó a salir a ayudarle.

“María José estoy en la plaza tratando de calmar los ánimos para poner las vallas del Capitolio y que el Esmad no deba intervenir. Te invito a que salgas y lo hacemos juntos @PizarroMariaJo. Que nuestros jóvenes no se golpeen más”, le escribió en Twitter.

Según el secretario la confrontación no había iniciado por la Policía, sino que algunos manifestantes habían tumbado las vallas de contención del Capitolio y habían lanzado piedras contra los uniformados que se encontraban en la fachada.

Por su parte, Pizarro sostenía que estuvo viendo la manifestación y aseguró que se desarrollaba “en paz y tranquila, y de repente, sin existir ninguna agresión, el ESMAD alteró la situación”. La representante adjuntó un video que transmitió en vivo, en el que pedía a la Policía mantener el diálogo y la calma.

“María José en tu vídeo solo se ve como increpas a la @PoliciaBogota por hacer su trabajo y proteger el Capitolio desde donde despachas cómodamente. Con quien había que hablar era con los jóvenes alterados que lanzaban piedras y tumbaban las vallas para entrarse al Capitolio”, sostuvo el secretario Gómez.

Pizarro reiteró su versión y Gómez le contestó: “Claramente tu verdad se limita a ver “los pelados desde la barrera” y exigir desde la comodidad y protección de tu curul”. El secretario adjuntó un video en el que hablaba con los manifestantes en la Plaza de Bolívar para explicar que debía instalar de nuevo las vallas, mientras algunos le gritaban consignas en contra y otro lo señalaba para decirle “te vas a quemar en el infierno”.

“¡Eso es una mentira! La gente lo sabe y con eso me basta. Yo trabajo para la gente no para ti. Puse el trino porque el mismo ESMAD me dijo que habían dado la orden la Alcaldía y yo estuve aunque no salga en el video hablando con los jóvenes. No lo sabes aún no habías llegado”, puntualizó Pizarro y terminó la discusión.

El altercado fue controlado minutos después y la manifestación se mantuvo, mientras los representantes volvían a la sesión plenaria para retomar la discusión de algunos proyectos de ley, así como de visita de expertos para darle solución a la crisis que vive el país.