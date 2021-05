Jahfrann, fotógrafo que transmitió las protestas con Residente denuncia amenazas

El fotógrafo caleño Jahfrann, quien se hizo reconocido en los últimos días por transmitir en vivo los diferentes abusos policiales por parte del Esmad en el sector de La Luna en Cali y quien logró reunir en sus lives a artistas como Adriana Lucia, Residente y Daniel Habif. Denunció a través de sus redes sociales que debido a su iniciativa por mostrar la realidad del país, ahora lo están amenazando de muerte.

La misma noche en la que Residente se unió a una de las transmisiones, Jahfrann, denunció que se escondió en una de las casas del sector y que hasta ese lugar llegaron hombres armados a disparar a la residencia. Sin embargo, en horas de la tarde del pasado 4 de mayo, el fotógrafo aseguró que ahora lo están buscando para asesinarlo, que lo tienen amenazado a él y a su familia.

“Cali está tomada por el ejército, en este momento mi vida corre riesgo y la de mi familia, a causa de los LIVES y su dinamización a nivel nacional e internacional, me quieren asesinar. Como fotógrafo, como humano, Pido ayuda y garantías, no queremos ser una estadística más!”, escribió en sus redes sociales.

Cómo fotógrafo, cómo humano, Pido ayuda y garantías, no queremos ser una estadística más! — Jahfrann (@Jahfrann) May 4, 2021

Jahfrann hizo viral uno de los momentos en los que mientras transmitía en vivo y veía cómo se llevaban a dos jóvenes los uniformados del Esmad, él se acercó a pedirles que les dejaran tomar los datos para poder seguir el caso y avisarle a sus familias, sin embargo, los uniformados lo empezaron a atacar por la iniciativa y, según denuncian, le apuntaron con sus armas.

Alcalde de Cali advierte sobre una nueva “doctrina de guerra” en Colombia:

El alcalde de la capital vallecaucana, Jorge Iván Ospina, dijo en Caracol Radio que hay una nueva situación de violencia en Colombia, que su ciudad se encuentra “bajo ataque” y advirtió que lo mismo podría ocurrir a otras ciudades como Bogotá, Medellín y Barranquilla.

Según Ospina, hay una “doctrina de guerra” que afecta al país y viene desde noviembre de 2019. Aseguró, además que se trata de una doctrina “orientada a provocar la anarquía, a fracturar la institucionalidad, a fracturar los conductos normales para resolver los problemas, en la intención de dañar, violentar derechos humanos y violentar dignidades de personas y romper los ejercicios de liderazgo naturales, ciudadanos, cívicos e institucionales”.

Sostuvo que ha tratado de indagar quién se encuentra detrás de lo que ocurre a la Fiscalía, Ejército, Policía y organizaciones internacionales.

Esta situación de villanía que hoy nos estamos encontrando, de la agresión y de la violencia artera, tiene que ser diferenciada muy claramente de jóvenes que adelantan reclamos, que convocan a la sociedad a encontrarle respuestas a su situación, no solo en Cali, sino en todo el territorio nacional.

Dijo que las autoridades deben investigar de mejor manera lo que ocurre, pues no puede creer que “no se sabe quién financia de manera artera a los motociclistas que están dañando”.

Necesitamos ya, imprescindible, que exista inteligencia. A mí no me digan que no se sabe quién financia de manera artera a los motociclistas que están dañando. A mí no me digan que no saben todavía por qué tienen planos, milimetría de Cali y actúan sobre centros comerciales en horas de la noche, cuando insistimos permanentemente que deben ser protegidos.

“Y a mí no me digan que no hay una acción muy organizada, incluso me atrevería a decir que, con motores de redes internacionales, llevando a la ciudad de Cali al incendio”, sostuvo el mandatario caleño.





En medio de la entrevista hizo una advertencia a los mandatarios de las otras ciudades sobre planes para que ocurra lo mismo.

A los alcaldes de Bogotá, de Medellín, de Cartagena, de Barranquilla, de Bucaramanga, esto puede continuar en sus ciudades. Necesitamos todos juntos entender esta situación. Invito a que vengan a Cali, invito a que nos ayuden con solidaridad a resolver este asunto.

