Álvaro Uribe confundió la bandera del Cric con la del Eln

Bogotá. Octubre 08 del 2019. Álvaro Uribe Vélez senador y expresidente de la República se presenta ante la corte suprema de Justicia. Rendir testimonio en el caso en el cual está implicado por fraude y soborno procesal. ( Colprensa - Camila Díaz)

Este miércoles el expresidente Álvaro Uribe Vélez publicó un video en su cuenta de Twitter en el que acusó a una camioneta de llevar la bandera del Ejército de Liberación Nacional (Eln) en Jamundí, Valle del Cauca, sin embargo, usuarios le hicieron ver que se equivocaba porque no era el símbolo del grupo guerrillero, sino del Consejo Regional Indígena del Cauca, (CRIC).

Este es el video:

Y esta es la bandera que se ve:

Un indígena colombiano sostiene la bandera del Consejo Regional Indígena del Cauca CRIC, en una protesta para pedir al gobierno colombiano seguridad en sus territorios, el fin de las masacres y asesinatos de líderes sociales, durante un encuentro indígena denominado "Minga", en Cali, Colombia. 12 de octubre de 2020. REUTERS/Lina Gasca

Contraria a la del Ejército de Liberación Nacional:

En el tuit, el exsenador escribió “Grupo terrorista ELN en Jamundí, Valle. El camino es apoyar la acción de las FFAA con estricta observancia de la Constitución; evitar el avance de la defensa privada armada. No repetir preferencia del terrorismo sobre las FFAA, se sufren consecuencias”, sin embargo, la bandera verde y rojo que lleva la camioneta corresponde a la del Cric y el video tiene otro detalle particular: no se tomó en Jamundí sino que fue grabado en Cali, al norte, justo en la calle 70 con carrera 1A, en el barrio San Luis.

El video es tomado en ese poste de energía y se alcanza a ver la señal de la flecha

En el segundo 2 se aprecia la flecha

Y esta es la imagen que refleja el video: se ve al fondo el retorno hacia el sur de Cali, ya que el carro va en camino al norte de la ciudad y también se aprecia la entrada al polideportivo San Luis y el mismo árbol en la parte izquierda de la imagen. El exsenador finalmente borró el tuit.

Retorno hacia el sur de Cali

Aquí la captura del video:

En medio de las protestas en diferentes ciudades del país por cuenta de la reforma tributaria que el gobierno de Iván Duque tramita y se niega a retirar, y con varios brotes de vandalismo y ataques contra la fuerza pública, el expresidente Álvaro Uribe lanzó un polémico trino el pasado viernes, por el que lo tildaaron de incendiario.

“Apoyemos el derecho de soldados y policías de utilizar sus armas para defender su integridad y para defender a las personas y bienes de la acción criminal del terrorismo vandálico”, fue lo que escribió el exsenador.

Tras una revisión por parte de Twitter, la red social decidió eliminar el trino por violación a sus reglas. “Después de una revisión del Tweet en la cuenta de Álvaro Uribe y tomando en cuenta el contexto de la situación actual en Colombia, hemos accionado ese Tweet, por violación a las Reglas de Twitter”.

La red social explicó además que el tweet en específico viola las políticas con respecto a la glorificación de la violencia. En sus reglas, exponen que incumplir esta política es, por ejemplo, glorificar, elogiar, condonar o celebrar casos como los siguientes:

- Actos violentos cometidos por civiles y que provocaron la muerte o lesiones físicas graves; por ejemplo, asesinatos, tiroteos en masa;

- Ataques perpetrados por organizaciones terroristas o grupos extremistas violentos;

- Eventos violentos dirigidos a grupos protegidos; por ejemplo, el Holocausto, el genocidio de Ruanda.

“Para prevenir que terceros se sientan inspirados a cometer actos de violencia, hemos pedido al dueño de la cuenta (Álvaro Uribe) que elimine el tweet”, señaló la red social.

Después de lanzar ese trino, el expresidente se volvió a manifestar sobre sobre tema en su perfil oficial y resaltó: “Me critican mucho porque de Presidente permití las marchas pero acompañadas del ejército en las aceras urbanas, sin vandalismo. Se marchaba por bermas de carreteras sin afectar a la ciudadanía, el ejército cuidaba al marchante y al transeúnte” y agregó, “Libertad y Orden” en su más reciente publicación.

SIGA LEYENDO