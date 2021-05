Entregan nueva casa para la población LGTBI en Bogotá

Centro de Población LGBTI en Bogotá Sebastián Romero. Foto: Alcaldía de Bogotá.

Este martes volvió a abrir el Centro de Atención de Diversidad Sexual y Género (CAIDSG) que estará ubicado en la calle 31 con carrera 17, de la localidad de Teusaquillo, para brindar atención y diversos programas sociales para la población LGBTI, en Bogotá.

La alcaldesa Claudia López inauguró el lugar y presentó excusas a la población porque, según ella, durante el año de pandemia, la administración tuvo dificultades para ubicar un nuevo lugar y adelantar las obras pertinentes de adecuación del nuevo espacio.

“Creo que la espera ha valido la pena, hoy tenemos un sitio que es tres veces más grande, más cómodo, más iluminado, que nos va a permitir tener muchas más oportunidades, de asistencia psicosocial, de formación académica, de encuentro cultural, artístico, organizativo, este es un espacio para el encuentro, para la comunidad del barrio y para la comunidad LGBTI”, afirmó la mandataria capitalina.

De acuerdo con la Secretaría de Integración Social, la Casa LGBTI se amplió en 800 metros cuadrados, pasó de tener 400 a 1200, con el objetivo de aumentar la cobertura y así poder atender las necesidades de toda la comunidad en un espacio físico y social en crecimiento, para la materialización de las estrategias de la Política Pública LGBTI.

“Este era uno de nuestros compromisos en el Consejo Consultivo con nuestra comunidad LGBTI. Y también estamos en proceso de mejorar el otro CAIDSG en Santafé, dirigido a la comunidad ‘trans’ que trabaja en el centro. Queremos que se apropien de estos espacios, que opere 24 horas porque esa zona sí que opera 24 horas en Bogotá, pero especialmente en la noche y fines de semanas, esto no sirve de nada de 8 a 5, por eso estamos ajustando nuestros horarios y nuestra oferta institucional”, dijo López.

La alcaldesa afirmó que habrá un espacio destinado al arte, la cultura, la danza, espirituales, kinestésicos, recreo deportivos, identitarios, feministas, entre otros, y un área de cómputo para las habilidades digitales de la población beneficiaria. “Tenemos un convenio con el SENA para que sean ellos, que son quienes pueden dar educación certificada, hemos hecho acuerdos para pasar de la ‘cursitis’ a la formación certificada que es lo que necesita la gente para la vida y también para el trabajo”.

La alcaldesa reconoció que varias personas de la comunidad le habían hecho la solicitud de nombrar el nuevo espacio en honor a la activista y defensora de derechos humanos Laura Weinstein, quien falleció el pasado 2 de enero. Una de las mujeres que más trabajó por el reconocimiento de los derechos de la población trans desde la Fundación GAAT.

“Este centro comunitario, desde su inicio, cuando tuvo su primera sede, evolucionó luego a la memoria de Sebastián Romero. El año pasado tuvimos muchas pérdidas, una de ellas la vida de nuestra amiga y compañera Laura Witntein. Mucha gente me pidió que cambiáramos el nombre para honrar la memoria de Laura. La memoria no se reemplaza, se acumula, se construye, Sebastián también fue un gran líder y su memoria se va a conservar. Vamos a hacer no solamente dos sino cuatro sitios, uno de ellos será sin duda en memoria de Laura”, puntualizó la alcaldesa.

Exposición artística con obras de Manuel Antonio Velandía, en honor a líderes LGBTI.

Reconoció el valor de la labor de Weisntein pero afirmó que buscarán un espacio exclusivo para ella en los dos centros más que buscarán construir desde la Secretaría de Integración; uno en el norte de la ciudad y otro al suroccidente, para los cuales ya están en la búsqueda de los predios.

Sebastián Romero, el nombre del nuevo centro para la población LGBTI en Teusaquillo, fue un líder político que, según Caribe Afirmativo, fue el primero en hacer campaña política abiertamente gay en el país. Se vinculó al partido Polo Democrático y logró establecer una agenda en pro de los derechos de esa población y abrir espacios para la discusión de la agenda de diversidad sexual.

Fue elegido edil de Chapinero en 2008, lo que lo convirtió en el primer político abiertamente gay en ganar un cargo de elección popular, en medio de una campaña y un activismo que no estuvo lejos de amenazas y señalamientos. Falleció en 2011 luego de una bronconeumonía desatada por el estado avanzado de sida.

El nuevo CADISG brindará servicios formativos en técnica laboral, inglés y lenguaje de señas. Adicionalmente, una bibliored fortalecerá la Casa LGBTI y su biblioteca comunitaria, que servirá de Centro de Gestión del Conocimiento y la Memoria de los Sectores Sociales LGBTI, según la Alcaldía.

El centro tiene un área de los 1.200 metros cuadrados, cuenta con un espacio para un auditorio con capacidad para 150 personas y salones de encuentro, donde se podrán realizar acciones colectivas y emblemáticas de la Política Pública LGBTI.