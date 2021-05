A la cárcel hombre acusado de matar y descuartizar a su mamá: “Ella me iba a matar con inyecciones y pastillas”

Rodire Jalin Hernández Estrada, quien asesinó a su mamá con un machete en Santa Marta. Foto: Cortesía.

Un hecho sacudió a la población del barrio Ciudad Equidad, al suroriente de Santa Marta, cuando se diera a conocer que un hombre asesinó a su mamá con un machete mientras departía en la casa junto con su hermana en la noche del domingo 2 de mayo. Ese mismo día, el hombre fue capturado en las inmediaciones del lugar y puesto a disposición de las autoridades locales.

En contexto: Crudo homicidio en Santa Marta: un hombre asesinó a su mamá con un machete

Este martes, el hombre, identificado como Rodire Hernández Estrada, de 25 años, fue enviado a la cárcel por un Juez Penal Municipal con Función de Control de Garantías de Santa Marta, quien ordenó medida de aseguramiento y posteriormente por el brutal asesinato de su mamá, Consuelo María Estrada Conrado, de 55 años. Posteriormente, la Fiscalía Seccional le imputó cargos por el delito de feminicidio agravado.

Adicionalmente, el juez en cuestión ordenó medida intramural a raíz del material probatorio recopilado por la Sijín de la Policía de Santa Marta y sumado con las afirmaciones del imputado. Con ello, este será trasladado a un centro penitenciaria al considerarse un peligro para la sociedad.

LA HISTORIA DEL CRUDO HOMICIDIO:

Acorde al informe de las autoridades, Rodire Hernández llegó en la noche del domingo 2 de mayo —sobre las 11:10 p.m aproximadamente— a la vivienda ubicada en el barrio Ciudad Equidad mientras que su mamá estaba junto a su hermana, Eleudith Hernández, a quien el hombre intentó agredir en primera instancia. Sin embargo, mientras esta pudo esconderse en una de las habitaciones de la casa, Consuelo Estrada no contó con la misma suerte y fue decapitada.

Los gritos y ruidos que se escucharon al interior del domicilio alertaron a los vecinos, quienes llamaron a la policía. La entidad policial confirmó que, cuando las unidades ingresaron al lugar, encontraron el cuerpo decapitado de la mujer y con los brazos cercenados en el baño. Según cuentan los familiares del victimario, este se encontraba bajo los efectos de sustancias alucinógenas, y descuartizó a su mamá porque pretendía enterrarla en un hueco que había cavado en el patio de la casa.

Consuelo María Estrada Conrado, mujer asesinada en el barrio Ciudad Equidad, Santa Marta. Foto: Cortesía.

La captura de este hombre ocurrió en horas de la mañana del lunes 3 de mayo mientras se escondía en la manzana 10 de Ciudad Equidad, donde permaneció durante toda la madrugada, para evitar ser linchado por la comunidad. “Aquí todos queríamos matar a ese hombre, no es justo lo que hizo; solo un psicópata acaba con la vida de su mamá de la manera en que lo hizo”, fueron las palabras de uno de los residentes de la zona.

Cuando los uniformados dieron con el sujeto, este confesó que “descuarticé a mi mamá porque si no ella me mataba a mí con inyecciones y pastillas”.

ANTECEDENTES:

Eleudith Hernández, hermana del victimario, explicó que le tocó salir de la casa a pedir ayuda porque Rodire intentó asfixiar a su hijo: “Con un trapo quiso ahogarlo y él como pudo lo mordió y empezó a gritar pidiendo auxilio. Por esto se lo llevaron preso pero al otro día lo soltaron y fue cuando vino a matar a mi mamá”, manifestó. Incluso, la mujer señala que junto con su madre intentaron buscar ayuda psicológica, pero esta les fue negada: “Todos sabíamos que no estaba bien, pero allá nos dijeron que si él no quería entrar, así no podían recibirlo”.

El coronel Oscar Solarte confirmó que el hombre intentó escaparse por los techos de las viviendas y que, en efecto, ya había reincidido con agresiones en previas oportunidades. “Allí ya se habían presentado dos sucesos, donde nosotros habíamos capturados en dos oportunidades al sujeto por el delito de violencia intrafamiliar; el primero donde había resultado afectada su propia madre, y un segundo donde este había afectado a un sobrino, y desafortunadamente se comete este homicidio con arma cortopunzante”, concluyó.

SEGUIR LEYENDO: