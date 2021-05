Se aproxima su regreso a Colombia: Hugo Rodallega y su equipo descendieron en Turquía. Crédito: Twitter @Denizlispor

Las noticias no son buenas respecto al atacante colombiano Hugo Rodallega y su equipo, Denizlispor de Turquía, pues, a falta de tres jornadas para que se acabe la liga local, se confirmó su descenso y tendrán que jugar en la segunda división desde la próxima temporada.

Esto se dio luego de que, en el último partido, disputado este domingo ante Rizespor, cayeran 0-1 en el estadio Estadio Denizli Atatürk por la jornada 39 de la Super Liga. En este compromiso el vallecaucano jugó los 90 minutos y tuvo pocas opciones de anotar.

Con la derrota el Denizlispor se convirtió en el primer descendido de la temporada 2020/2021 de la Superliga de Turquía. En la tabla de posiciones son últimos con 28 puntos, siete menos que Genclerbirligi, nueve menos que Erurum y 10 menos que Ankaragucu, todos en zona de descenso.

Las actuaciones de Rodallega, quien se consolidó como el goleador del equipo con 14 anotaciones, no fueron suficientes para evitar que el Delizlispor perdiera la categoría. Con sus goles, el club solo ha conseguido 6 triunfos, 10 empates y ha perdido en 21 ocasiones en esta temporada.

Sus registros en la campaña demuestran que jugó 3.099 minutos en total durante 35 partidos disputados, solo se perdió dos juegos por motivo de acumulación de tarjetas amarillas. Convirtió 14 veces y dio 3 asistencias para un gol cada 221 minutos con el club.

Ahora, las dudas se centran en su futuro, pues la incógnita está en saber si el cafetero, de 35 años, decide jugar la segunda división, a pesar de que su contrato vence el próximo 30 de junio del presente año, o si, por el contrario, toma la decisión de abandonar el país turco y buscar nuevos retos.

Sin embargo, las especulaciones respecto a que su carrera puede terminar en Colombia hacen creer que su regreso al Fútbol Profesional Colombiano está más cerca de lo que se cree, pues en reiteradas ocasiones el delantero ha manifestado su deseo de volver a jugar en el país tras más de 15 años afuera.

Los equipos con los que se ha relacionado han sido Deportivo Cali, América de Cali y Deportes Quindío.

No obstante, desde hace varios meses el jugador causó gran controversia por unas declaraciones en las que afirmó que tenía el deseo de vestir la camiseta del América de Cali en algún momento de su carrera, pues el actual jugador del Denizlispor dio sus primeros pasos en el equipo rival, Deportivo Cali, con el que salió campeón en el 2005 para posteriormente dar el salto al fútbol del exterior.

“Me encantaría ponerme la camiseta del América. Además de que hay que negociar, ellos deben ver si me necesitan en su equipo. No es que yo coja mis maletas y me vaya”, sostuvo en enero en diálogo con Caracol Radio.

Sin embargo, en esa oportunidad aclaró que quiere dejar el fútbol en el equipo que lo puso a debutar y en donde anotó 20 goles en dos temporadas, Deportes Quindío. “Eso sí, dejo algo muy claro, ojalá mi último partido como profesional sea con Quindío, ojalá lo pueda cumplir (…) Estoy dispuesto a renunciar a muchas cosas por vestir la camiseta del América y retirarme en Quindío”, añadió.

Lo cierto es que Rodallega estaría pensando en volver a Colombia y jugar sus últimos años, pues las veces anteriores que recibió una oferta le fue imposible aceptarla por las grandes diferencias económicas entre Colombia y Turquía. Ahora, con contrato vencido, el jugador estaría libre de elegir la opción que mejor le parezca.

