Asesinado líder de manifestaciones en San Luis, Antioquia

Fotos: Facebook.

Hasta el momento no están claros los motivos del homicidio de Juan David García Naranjo. Se busca esclarecer si se produjo por situaciones de su vida personal o si el crimen está relacionado con las actividades comunitarias, y participación en las manifestaciones del paro nacional, que realizó en su municipio.

De acuerdo con la información del coronel Ever Giovani Gómez, comandante encargado de la Policía de Antioquia, el hecho ocurrió en el sector de El Mirador, donde dos hombres armados abordaron a Juan David y le propinaron varios disparos.

David García era sobrino del alcalde de San Luis, Henry Suárez, y de acuerdo a un comunicado de la administración municipal, el comerciante tenía 31 años de edad y se encontraba realizando una actividad comunitaria, un sancocho, para recolectar fondos y apoyar a unos amigos que se encuentran hospitalizados por covid-19.

Por su parte, la organización de Colombia Humana en el oriente antioqueño informó del homicidio y aseguró que Juan David García había participado de las manifestaciones contra la reforma tributaria en el municipio, así como había hecho parte de ese colectivo político.

“Reclamamos celeridad en la investigación y esclarecimiento de este crimen para que no quede en impunidad. El miedo no puede seguir imponiéndose a las comunidades. El Estado no puede seguir siendo cómplice”, señaló Oriente Humana.

Por su parte, el Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (INDEPAZ), aseguró que Juan David García se desempeñaba como vocero y líder de las manifestaciones en el municipio de San Luis, durante el paro nacional contra la reforma tributaria, y junto a su padre habían liderado la campaña de Gustavo Petro en ese municipio en las elecciones presidenciales de 2018.

Indepaz agregó que el joven comerciante fue víctima de sicarios antes de iniciar la actividad de recolección de fondos y, según información de la familia, recibió tres disparos en la cabeza durante el ataque armado.

En redes sociales, la Mesa de Derechos Humanos del Oriente Antioqueño escribió: “Denuncia acaba de ser asesinado Juan David García Naranjo. Había liderado la movilización social contra Reforma Tributaria en el municipio de San Luis, Antioquia. También hizo parte de Colombia Humana. Este crimen no puede quedar en impunidad”.

El alcalde Suárez, por medio del comunicado, señaló que “si bien el joven había participado en actividades de movilización social, su ejercicio principal ha sido el comercio y la actividad en la que se presenta su deceso, no tiene ninguna relación con la coyuntura actual del país”.

El mandatario, como tío del comerciante asesinado, envió un mensaje de condolencia a sus demás familiares e indicó que había dado instrucciones a la Policía para dar celeridad a las investigaciones y esclarecer lo sucedido.

De acuerdo con la información, Juan David García estudiaba comunicación social y periodismo en la Universidad Luis Amigó y fue descrito en los mensajes de condolencia, por parte de familiares y amigos, como una persona positiva y amigable.

La última publicación en redes sociales de Juan David, fue un plantón que habrían hecho varios manifestantes frente al parqueadero de buses municipales. Según escribió en comentarios, al lugar llegó el alcalde Suárez, molesto porque no habían permitido la salida de los buses de Argos.

Según aclaró por ese mismo medio, compañeros suyos habían hecho pedagogía de los puntos de la reforma tributaria, pero creía que eran importantes las formas de manifestación por vías más directas.

El diputado de Antioquia, Camilo Calle, también condenó el crimen y pidió esclarecimiento. “¡Esto no puede quedar impune! No cesa la horrible noche. La @GobAntioquia y el Departamento De Policía de Antioquia deben ayudarnos a esclarecer y castigar este atroz crimen. Mi solidaridad con su familia y con todos los jóvenes de San Luis”.