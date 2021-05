Por problemas cardiacos, Edwin Cardona estará fuera de las canchas por dos semanas más

Soccer Football - Copa Diego Maradona - Final - Boca Juniors v Banfield - Estadio San Juan del Bicentenario, San Juan, Argentina - January 17, 2021 Boca Juniors' Edwin Cardona celebrates scoring their first goal Pool via REUTERS/Andres Larrovere

El pasado 18 de abril de este año por medio de las redes sociales del equipo argentino Boca Juniors se informó que el colombiano Edwin Cardona dio positivo para COVID-19. La primera prueba que le realizaron al jugador fue el test rápido y la prueba PCR, la cual, posteriormente, confirmó el contagio.

“Los jugadores Edwin Cardona y Marcos Rojo este domingo dieron positivo de covid-19 en el test rápido y fueron aislados preventivamente a la espera del resultado del PCR”, informó el club argentino.

Para Cardona sus días lejos de las canchas se ha ido prolongando poco a poco, ya que antes de contagiarse del virus se encontraba en recuperación tras una lesión que apareció luego de haber jugado ante Atlético Tucumán, en el torneo local.

Ahora, después de llevar a cabo el aislamiento obligatorio y volver al club, logró superar el COVID-19, donde, posteriormente a realizarse múltiples exámenes médicos se encontraron con una irregularidad cardiaca como una secuela de haber tenido dicho virus. Esto lo dejará, de nuevo, por fuera de las canchas por dos semanas más.

“Edwin Cardona en los chequeos cardiológicos post COVID presentó signos de miocarditis leve por lo cual no realizará esfuerzo de alta competencia durante 14 días hasta repetir los estudios”, informó el club por medio de un comunicado de prensa.

El diagnostico de Ewdwin es miocarditis, esto quiere decir que es una inflamación del músculo cardíaco, o sea el miocardio. Y la miocarditis puede llegar a afectar el músculo cardíaco y el sistema eléctrico del corazón.

La enfermedad que está viviendo ahora el volante antioqueño se presenta en personas que ha sufrido una infección viral, que, en este caso, se debe al COVID-19. Ahora, hay que tener en cuenta que por tratarse de un deportista de alto rendimiento, esto aumente la preocupación en el equipo de Boca. Durante este tiempo el jugador deberá ser monitoreado.

Además de lo que ya está viviendo Cardona, luego de ser dado de alta, su esposa Carolina Castaño comenzó a sentir síntomas. Por medio de un Instagram Live que transmitió el pasado viernes 30 de abril, la esposa del jugador antioqueño confesó que ella y su hijo Emiliano habían salido positivos. “La pasé tan mal que los levanté a todos bien temprano para que nos fuéramos a hacer la prueba”, contó.

“Nos cuidamos, pero era inevitable el contagio, todos en la misma casa. A Emiliano le dio mucho malestar, mucho, le lloraban los ojos y me decía: ‘mami me duele mucho la cabeza y tengo mucha pereza’, me puso mal”, dijo. Y para concluir, Cardona también contó que esperaba que ninguno terminara con secuelas.

