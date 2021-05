Economista Alberto Bernal propone partir en dos a Colombia: “la de Petro y un Singapur de Latinoamérica”

Este sábado el economista Alberto Bernal lanzó un trino que generó controversia en la red social. Como ya es conocido por sus polémica posturas en defensa del uribismo y en contra del movimiento que representa el senador Gustavo Petro, volvió a lanzar una propuesta que involucra separar en dos a Colombia.

“A veces pienso que deberíamos hacer lo de #JohnGalt y separar a Colombia en dos. Dejarle a Gustavo Petro y su comparsa de demagogos la mitad del país para que lo conviertan en un estado fallido, a lo Chávez, y el resto nos vamos a crear un Singapur en Latinoamérica #CeroDemagogia #Estudienvagos”, escribió el uribista en su cuenta personal.

Varios usuarios criticaron al economista y cuestionaron el por qué ya Colombia no era el Singapur de América Latino si han gobernado por varios años. “Veintipeguele en el poder y nada que nos vuelven Singapur. Aunque bueno, lo gracioso es que pese a la capacidad de refinar y transformar bienes primarios y de exportar producto con valor agregado la deuda Per cápita es alta”; “Pero si están en el poder ¿por qué no han creado el Singapur todavía?”; son algunos comentarios.

Alberto Bernal, columnista y economista, saltó a la fama después de afirmar que la tasa cambiaria del dólar se ubicaría por debajo de los 2.700 pesos de ganar el presidente Iván Duque las elecciones de 2018. Su incumplida predicción le ha ganado numerosos debates, incluso este año en contra de Gustavo Petro y el senador Armando Benedetti, quien recientemente se sumó a la Colombia Humana.

En medio de las manifestaciones, Bernal ha trinado en defensa de la reforma tributaria, incluso afirmando que Colombia no es un país desarrollado por no tener IVA en sus servicios funerarios.

“La #ReformaCarrasquilla es la reforma fiscal más justa JAMÁS presentada en la historia de . La tumbó el supuesto defensor de los “pobres”, el demagogo Gustavo Petro. No, compatriotas, la #PobrezaNoEsGratis. La ignorancia y el #GraciasFecode llegaron a cobrar la cuenta”, señaló.

En medio de sus críticas a la manifestación, el economista le envió esa pulla a uno de los principales alentadores del Paro Nacional, el senador Gustavo Petro. “Gustavo Petro va a marchar hoy desde la torre Eiffel hasta el Le Jules Verne, ahí le tienen su croissant calientito listo para cuando llegue de semejante caminata. Y que gracias a todos los seguidores del #PactoHistórico (por) ir a contagiarse de COVID en nombre de “revolución””, escribió Bernal en su cuenta de Twitter.

Andrés Hernández, jefe de prensa del líder de la Colombia Humana, le dijo a Infobae Colombia que él se reunió con el senador para grabar y transmitir el discurso que dio en la noche del 27 de abril para invitar a manifestaciones pacíficas y señalar como enemigo a la reforma tributaria. Así mismo, agregó que en la mañana de este miércoles se reunió con él para entregarle un cargador que había olvidado el senador.

Con esas afirmaciones, la oficina de prensa de Gustavo Petro aseguró que el senador sí está en el país y no en Francia, como indicó el economista.

Incluso, el senador participó este miércoles en la sesión virtual de la Comisión Primera del Senado de la República, para alentar una vez más las manifestaciones y cuestionar la reforma tributaria que da tránsito en el Congreso. Calificó como “dantesco” el proyecto por poner la carga fiscal del Estado en las clases medias.

