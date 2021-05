En duda el partido de Millonarios y América por movilizaciones del primero de mayo

Liga BetPlay DIMAYOR I 2021 América de Cali y Millonarios F.C. jugado Photo: VizzorImage / Gabriel Aponte / Colprensa

El Manuel Murillo Toro de Ibagué fue elegido para albergar el partido de vuelta por los cuartos de final de la Liga Colombiana 2021-I entre Millonarios y América de Cali. La serie está a favor del equipo Albiazul que ganó como visitante 1-2 en el Pascual Guerrero con goles de sus delanteros Fernando Uribe y Cristian Arango.

El juego se trasladó a la capital musical debido al impedimento de jugarse en el Nemesio Camacho ‘El Campín’ por parte de la Alcaldía de Bogotá, que tiene el objetivo de evitar aglomeraciones y el aumento de casos de Covid-19 en la crisis sanitaria que vive la capital.

Sin embargo, tras un consejo de seguridad realizado en la mañana de este sábado las autoridades dejaron ver la posibilidad de aplazar el juego, por recomendación de la policía, si el orden público se complica debido a las marchas del primero de mayo que se están realizando en el país.

Las autoridades de la capital del Tolima, donde hay toque de queda a partir de las 8 de la noche, adelantaron que se hará seguimiento a la situación, pero, por el momento, el encuentro deportivo está confirmado para las 6 p. m.

América de Cali llega al encuentro obligado a definir su suerte en la Liga Colombiana 2021-I. Los Escarlatas no solo perdieron a inicio de semana con Atlético Mineiro por Conmebol Libertadores, sino que un par de días después se quedaron sin técnico luego de despedir a Juan Cruz Real. Pero no solo los malos resultados y la salida del entrenador agudizan la crisis americana, las lesiones y las sanciones le suman cinco bajas para enfrentarse a Millonarios e intentar darle vuelta a la serie.

En el equipo visitante no podrán estar disponibles Adrián Ramos, Kevin Andrade, Marlon Torres, Yesus Cabrera y Luis Paz. El equipo será dirigido bajo el interinato de Jersson González, quien estará cargo a la espera de que se haga oficial la contratación de Juan Carlos Osorio, quien debería llegar a inicio de la siguiente semana a la ciudad de Cali.

Millonarios va ganando la serie, pero sabe que no es confiable el 1-2 que sacó en el Pascual Guerrero ante un equipo que llega herido y con ganas de salvar el semestre, además los Embajadores que presentan la dificultad de no poder estar en su patio también cuentan con tres duras bajas para el juego de vuelta. Los dirigidos por Alberto Gamero no podrán contar con Mackalister Silva, Rivaldo Rodríguez y Juan Pablo Vargas.

No será la primera vez durante esta temporada que los Albiazules tengan que jugar en condición de local en un escenario diferente al Campín, pues en el inicio del campeonato debió competir en Manizales ante Envigado y luego ante Once Caldas en Zipaquirá. En ambos juegos terminó ganando en lo que significó al final una buena temporada como anfitrión.

Millonarios en casa alcanzó 19 puntos de 27 posibles para un rendimiento del 70,3%, fue el tercer mejor equipo en esa condición, pero deberá tener cuidado, al frente tendrá al segundo mejor visitante. América a domicilio hizo 16 unidades de 27 para un rendimiento del 59,2%.

Previo al encuentro Alberto Gamero se refirió a la ventaja en el marcador inicial y al mensaje claro para el plantel: “Nosotros tenemos que seguir con nuestro modelo de juego (…) Hemos hecho mucho énfasis en que nosotros no hemos logrado nada. Nos toca jugar el segundo tiempo de esta llave, tenemos que salir a la cancha pensando en que no hemos ganado nada (…) Jersson González puede mostrar una estructura diferente, con los mismos jugadores, nosotros tenemos que seguir nuestra idea”.

Jersson González también haciendo referencia al juego de vuelta habló en declaraciones a Caracol Radio: “Vamos a salir a hacer lo que nosotros sabemos, sabemos que tenemos muchas bajas, le he metido todo en la parte mental a mis jugadores y es meterles el positivismo a ellos, porque estoy seguro que los muchachos van a revertir ese marcador en la ciudad de Ibagué”.

PROBABLES FORMACIONES:

MILLONARIOS:

Vargas, Perlaza, Llinás, Murillo, Bertel, Vega, Moreno, Ruiz, Salazar, Arango; Uribe.

AMÉRICA DE CALI:

Graterol, Arrieta, Malagón, Ortiz, Quiñonez, Ureña, Sánchez, Carrascal, Moreno, Vergara; Cambindo.





