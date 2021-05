Ella es la colombiana que dobla la voz de Kylie Jenner en ‘Keeping Up with the Kardashians’

La colombiana que interpreta la voz de Kylie Jenner en keeping up with the kardashian. Fotos: redes sociales.

La bogotana Nathalia ‘Nara’ Gutiérrez es la actriz y cantante que desde hace más de 13 años dobla, del inglés al español, la voz de la famosa empresaria estadounidense Kylie Jenner, en el exitoso programa ‘Keeping Up with the Kardashians’, que narra la vida cotidiana de una de las familias quizá más famosas y poderosas de los Estados Unidos: los Kardashians Jenner.

‘Keeping Up with the Kardashians’ fue estrenado hace más de una década, en 2007, lleva 20 temporadas y es un éxito, no solo en su país de origen, sino también en América Latina, donde tiene millones de seguidores.

Pues bien, algo que muchos no sabían es que desde hace más de 13 años, el programa es doblado en Bogotá, la capital de Colombia y una de sus principales protagonistas es la modelo Kylie Jenner, la sexta hija de la exatleta y medallista olímpica Caitlyn Jenner y de la empresaria y representante de sus hijos, Kris Jenner.

Foto: E! Entertainment Television

Desde que el programa llegó a Colombia, a Kylie la dobla ‘Nara’, una colombiana que ha ‘prestado’ su voz para doblar varias películas y series del inglés al español como ’13 Reasons Why’, ‘Santa Clarita Diet’, ‘Quantico’, ‘Orphan Black’, entre otras.

La vida de ‘Nara’ ha pasado casi que desapercibida, sin embargo, ad portas de que el programa llegue a su fin, la mujer de 34 años, quien además es muy activa en TikTok, compartió varios momentos de la grabación donde dobla a la famosa modelo norteamericana.

En su TikTok, Gutiérrez tiene casi 100 mil seguidores y en los diferentes videos que difunde en esa red social muestra algunos de los momentos personificando a Jenner, también madre de la pequeña Stormi Webster, una de las menores de edad más famosas de la nación estadounidense.

‘Nara’ reveló que desde hace más de 10 años, el programa de la controversial familia se graba en Colombia, en apoyo de VC medios, una firma experta en doblaje.

En su tiktok dejó plasmado el momento en que dobla a Jenner; allí, se ven las instalaciones del fabuloso estudio donde, antes de entrar, siguió los procesos de desinfección y pasó al lugar donde ‘ocurre la magia’.

‘Nara’ entró al set de grabación, se quitó el tapabocas y, mientras veía un episodio del show, comenzó a mostrarle a la persona que la grababa cómo era personificar a Kylie. En otros apartes del video, y para infortunio de millones de fans, ‘Keeping Up with the Kardashians’ llegará a su final, por lo que la modelo reveló que posiblemente, se quede sin trabajo.

Reviva el doblaje de la colombiana a Kylie Jenner a continuación:





Sobre ‘Nara’

Lleva desde los cuatro años en la industria del espectáculo. Cuando tenía 17 años participó en el reality Pop Stars, donde quedó entre las 10 finalistas, luego en 2005 representó a Colombia en Viña de Mar, en 2007 hizo parte de Arsenal, grupo musical de ritmos latinoamericanos con base en hiphop.

En 2009 ganó el premio SHOCK a mejor grupo en tarima por sabrosura con el álbum Furia Latina y ha hecho parte de múltiples producciones nacionales e internacionales como ‘Keeping Up with the Kardashians’.

Acerca del final del exitoso programa estadounidense y a pesar de que la decisión fue tomada en familia, Kris Jenner, la matriarca de las Kardashians, reveló que ella y algunos otros miembros de la familia aún están luchando por asimilar el hecho por completo.

“Realmente no lo he [asimilado todavía]. Me desperté y estaba en el gimnasio a las 5 con Khloé y Kim, y nos sentamos ahí, nos miramos y dijimos: ‘Vaya, qué viaje’”, expresó Kris, durante una entrevista en el show de Ryan Seacrest (quien también fungió como productor del reality).