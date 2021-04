“Es muy rentable, estoy súper contenta”: Aura Cristina Geithner admite que le ha ido muy bien en Onlyfans

Aura Cristina Geithner. Foto: Netflix

Desde hace unas semanas, Aura Cristina Geithner es la nueva estrella de la plataforma de suscripción Onlyfans. La actriz decidió explorar en esta herramienta digital que es tendencia en todo el mundo al tener personalidades cobrando por mostrar diferentes tipos de contenido. En esta ocasión, Aura Cristina le contó a Pulzo que está muy contenta con la aplicación.

“No es fácil, pero es muy rentable, muy rentable, pero muy. De verdad te lo digo. Yo llevo tres semanas y estoy supercontenta porque estoy arrancando”, le dijo al medio.

Explicó que los usuarios son muy exigentes por la imagen que tienen de la aplicación, que, generalmente, es contenido para adultos. “Ellos pretenden que yo me voy a volver una porno star, pero yo no soy ni modelo webcam, no es que no quiera, no puedo, soy una persona pública. Pero sí me gusta darles material erótico, por mensajería internos, muy bonito, muy cuidado”, señaló.

Agregó que es muy cuidadosa con lo que envía y que no todo lo publica en el ‘feed’ sino que a veces prefiere enviar contenido erótico particularmente a algunos seguidores. Finalmente Geithner expresó que el contenido pago va a ser la ley en el futuro, como los libros y el audio, “ese es el mundo digital. Muchas cosas que estamos viendo hoy en día van a tender que desaparecer. Si una persona no está en el mundo digital es como si no existiera”, concluyó la legendaria actriz.

En diálogo con People en Español, Aura Cristina encontró dijo que encontró en las plataformas de internet una forma de auto emplearse, pues considera que, a día de hoy, el internet abre las puertas a que cada quien sea su propio jefe si así se lo propone. En su caso, ya no necesita de una producción para salir adelante.

“Antes, nosotros los artistas estábamos sujetos a lo que las productoras sugerían, hoy tú eres el dueño de tu empresa”, expresó.

Gracias a la seguridad propia que tiene sobre su cuerpo, la actriz de Cielo Rojo se adaptó fácilmente al uso de Twitter e Instagram, pues constantemente sube fotos y videos en donde muestra su físico, así como parodias o actividades cotidianas.

“Soy una mujer actual, que vive, que sueña, que trabaja, que es feliz y que me encanta adaptarme a los nuevos cambios porque no me dan miedo”, confesó.

Su presencia en las plataformas que le ayudaron a seguir vigente entre el gusto del público. La colombiana cuenta con 872 mil seguidores en la red de la camarita, 171 mil en Twitter y 884 mil en Tik Tok. Gracias a ello, la colombiana logró hacer negocios con algunas empresas, incluso con las propias redes sociales, con lo cual gana dinero.

Pero no solo ha emprendido en lo digital, también retomó su camino en la música. Ahora, después de unos años alejada de los micrófonos, Aura Cristina Geithner estrena su nueva canción: Decepciones una ranchera en la que grita por el desamor y advierte que, “Ya yo me cansé de decepciones, hablar de amores eso ya no me interesa”.

“Espero que lo disfruten tanto como yo, es un nuevo inicio. Yo siempre he pensado que cuando le hablas al amor se toca el corazón”, dijo la artista en Noticias Caracol sobre su nueva canción.

Y es que todo inició en diciembre del año pasado cuando le mostró su trabajo musical a Álvaro Picón productor de la disquera Codiscos, quien la animó a seguir adelante y la invitó a hacer parte del proyecto Triunfadores de la música popular. Decepciones es autoría de Cristian Álvarez, Hugo Marín, Edwin Zuluaga y Miguel Ángel Granada.

