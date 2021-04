Juan Cruz Real deja de ser el técnico de América de Cali

En la imagen, el técnico de América, Juan Cruz Real. EFE/ Ernesto Guzmán

Luego de la más reciente derrota del América de Cali, contra Atlético Mineiro en las segunda jornada de la fase de grupos de la Copa Conmebol Libertadores, se había anunciado el posible paso al costado del técnico argentino Juan Cruz Real. Y la noche de este 28 de abril, en las redes sociales del conjunto escarlata se hizo oficial.

“Tras mutuo acuerdo, Juan Cruz Real finaliza su etapa como Director Técnico de América de Cali. Agradecemos su compromiso y profesionalismo en la obtención de nuestra estrella 15 y le deseamos muchos éxitos en su carrera”, fue el mensaje compartido en Twitter por el club.

En sus cuentas oficiales, también se publicó un video en el que el presidente del América, Mauricio Romero, aparece junto al argentino y le da las gracias frente a frente:

“Agradecemos inmensamente por su aporte en todos los objetivos que nos trazamos a su llegada, no solamente por la estrella 15, sino por toda el aporte que tuvieron en ese título nuestros jugadores de categorías de formación y por todo lo que hizo crecer la institución en todo este tiempo”.

En el mismo filme, Juan Cruz Real manifestó: “Hoy se termina un ciclo para nosotros, el cuerpo técnico, pero realmente estoy muy agradecido con el club y con don Tulio Gómez porque nos dio la oportunidad de dirigir esta institución tan grande (...). Estoy agradecido con la gente en general, con la gente a la que quizá le costó creer en nuestro proyecto, pero que en definitiva creemos que termina un ciclo exitoso”.

Los números de Juan Cruz Real con América

Juan Cruz Real dirigió al América de Cali en 47 partidos: 17 ganados, 17 empatados y 13 perdidos, para un rendimiento del 48 por ciento. Además, lo llevó a la conseguir su estrella 15 en el fútbol colombiano, si bien el proceso lo comenzó Alexandre Gimarães, hoy técnico de Atlético Nacional

Los últimos tres partidos, América los perdió, y, en buena medida, a eso se debe la salida del entrenador. En el más reciente, ante el Atlético Mineiro, cayó 2-1; previo a ese duelo, perdió 2-1 con Millonarios, en el estadio Pascual Guerrero; y en su debut en la libertadores, también en condición de local, cayó contra Cerro Porteño.

Jersson González dirigiría a la mecha contra Millonarios

Aunque el América no ha anunciado quién va a reemplazar a Juan Cruz Real de manera temporal, pues tiene un juego clave el sábado 1 de mayo, contra Millonarios por cuartos de final de la Liga BetPlay, se habla extraoficialmente de Jersson González, cuatro veces campeón con este equipo en su faceta como futbolista y actual estratega de las divisiones juveniles.

Una de las bajas en el juego contra Millonarios será Yesus Cabrera, expulsado por pegar un rodillazo al jugador Juan Pablo Vargas el partido pasado, que le ocasionó una fractura en las apófisis transversas de 2 vértebra. Para ese día, el cuerpo médico del equipo espera a recuperar a Adrián Ramos, capitán del equipo, ausente los últimos partidos por lesión.

En cuanto al juego ante Deportivo La Guaira (Venezuela) por Copa Libertadores, el jueves 6 de mayo, no se sabe quién dirigirá a ‘la mecha’; González en teoría no podrá dirigirlo por no tener la licencia de Conmebol. El partido será fundamental, pues de 6 puntos posibles, el club no suma ni uno.

Juan Carlos Osorio, Leonel Álvarez y Martín Palermo son algunos de los nombres que han sonado extraoficialmente para reemplazar a Juan Cruz Real. No obstante, habrá que esperar las decisiones de la dirigencia escarlata.

SEGUIR LEYENDO: