Gobierno Duque cumple más con los acuerdos de paz que el gobierno que los firmó, asegura MinInterior

Daniel Palacios, ministro del Interior. Foto: Ministerio del Interior

La implementación de los acuerdos de paz por parte del Gobierno nacional fue el motivo para que varios sectores de oposición convocaran un debate de control político a los ministerios de Defensa e Interior. En este espacio, sus respectivos directores, explicaron, ante el Congreso de la República, las labores que adelantaron en torno al tema.

Durante el evento, que se llevó a cabo de manera virtual y que fue convocado por algunos senadores de oposición como Iván Cepeda, Feliciano Valencia y Antonio Sanguino, el jefe de la cartera del Interior, Daniel Palacios, defendió varias de las actuaciones del gobierno de Iván Duque en la implementación de los acuerdos de paz.

Al debate también asistió el Alto comisionado para la paz, Miguel Ceballos, quien al igual que Palacios y el ministro Diego Molano, recibieron múltiples cuestionamientos por los congresistas antes mencionados por labor del gabinete Duque con los firmantes y exguerilleros de las FARC.

“La situación actual del Cauca es el resultado de la obsesión con hacer trizas el acuerdo de paz”, criticó el senador Sanguino, a lo que el MinInterio Palacios respondió diciendo que la violencia que azota ese departamento, y otras zonas de Colombia, no es culpa del Gobierno, ni mucho menos el fracaso en los acuerdos de paz con la antigua guerrilla.

“A mí me parece increíble decir que es responsabilidad de este Gobierno, que el señor ‘Iván Mordisco’ haga parte de una disidencia o que el bandido de ‘Iván Márquez’, bandido y narcotraficante, está delinquiendo desde Venezuela por consecuencia de un incumplimiento de este Gobierno”, expresó el alto funcionario del gobierno Duque.

En otra de sus intervenciones, Daniel Palacios aseguró que, aunque él voto ‘NO’ en el plebiscito por la paz, en estos momentos como director de la cartera de Interio ha trabajado porque se cumplan los acuerdos con las FARC.

“Nosotros sí como Gobierno hemos trabajado en el cumplimiento de unos acuerdos, que son acuerdos que no respaldamos y abiertamente tengo que decir que yo no voté los acuerdos. No voté los acuerdos, pero los estamos cumpliendo y los estamos cumpliendo más que el Gobierno que los firmó. Los estamos cumpliendo porque es nuestra obligación como funcionarios públicos”, dijo, mientras se refirió a la incidencia de las disidencias de la guerrilla en el país.

“Es importante decirle al país que estos señores (‘El Paisa’, ‘Iván Márquez’, etc.) son delincuentes, sin apología, sin excusa, algún día tenemos que acabar la mala costumbre en ese país de justificar a los delincuentes y de pretender justificar a los narcotraficantes y a los terroristas, desde cualquier orilla política que participen o bandera falsa ideológica”, criticó.

Como Gobierno hemos respaldado unos acuerdos que no pactamos, pero que estamos cumpliendo. #Debate @SenadoGovCo pic.twitter.com/KXgxzRnQ60 — Daniel Palacios (@DanielPalam) April 27, 2021

Entre tanto, el ministro Diego Molano, quien funge como jefe de las fuerzas militares colombianas, aseguró que el gobierno del que hace parte ha trabajado en conjunto con la fuerza pública, lo que ha permitido que se garantice la seguridad de los firmantes en el Cauca y otros departamentos del país.

“La pregunta que uno tiene que hacerse es, ¿qué había del acuerdo de paz en Cauca que cambió el punto de vista de los actores ilegales? El frente 10 de las Farc se acogió al acuerdo, pero quedaron las disidencias de las Farc y por eso el factor que alimenta esa violencia es el narcotráfico. (...) Además, no se puede atribuir la presencia del ELN al incumplimiento del acuerdo de paz porque ya estaba en Colombia y siempre ha sido un grupo narcoterrorista”, explicó Molano.

Por otro lado, el MinDefensa aprovechó para cuestionar la ‘efectividad’ del acuerdo de paz en la reducción del narcotráfico. “Esa gran apuesta que decían que el acuerdo de paz iba a desmontar el narcotráfico, no se cumplió ni en el país ni en el Cauca”, dijo el funcioanario.

