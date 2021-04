El 80% de los colombianos está en contra de la reforma tributaria, según el Centro Nacional de Consultoría

La reforma tributaria, la tercera de Alberto Carrasquilla durante el gobierno de Iván Duque, es ampliamente impopular entre los colombianos. Foto: Colprensa

El paro nacional, convocado desde el 28 de abril, tiene como foco mostrar descontento y rechazo de la ciudadanía frente a la reforma tributaria que impulsa el gobierno de Iván Duque. Esta, junto a otras inconformidades derivadas de la pandemia, hizo salir a colombianos masivamente, pese al duro tercer pico que viven múltiples ciudades.

Con el fin de medir la opinión de los colombianos, considerando la masiva marcha del miércoles, el Centro Nacional de Consultoría encuestó a ciudadanos de Bogotá, Medellín, Cali, Barranquilla y Bucaramanga sobre su opinión respecto a la reforma tributaria. Respondiendo a la pregunta “después de ver las protestas de hoy, ¿usted está de acuerdo a la reforma tributaria?”, la gran mayoría de personas respondió desfavorablemente.

Los resultados, hechos públicos en Noticentro de CM&, evidencian que el 80% de los ciudadanos no está de acuerdo. Por otro lado, el 13% de las personas afirma estar a favor del ajuste del panorama tributario. Finalmente, un 7% de los encuestados dijo no saber o no responder a la pregunta. Según la ficha técnica, el total de la muestra fueron 275 hombres y mujeres mayores de 18 años.

En la noche de este miércoles y tras una larga jornada de manifestaciones en todo el país, el Comité Nacional de Paro anunció que seguirán las protestas este 29 de abril y solicitó nuevamente al Gobierno nacional retirar el proyecto de la reforma tributaria.

“La ciudadanía reclama que el Gobierno nacional deje la soberbia e indolencia, proteja efectivamente a los líderes y lideresas sociales, implemente el acuerdo de paz, fortalezca la atención en salud, acelere la vacunación, garantice la renta básica de un salario mínimo, la matrícula cero y el apoyo para las pequeñas empresas, y respete las garantías democráticas”, aseguró el conglomerado. Así mismo, convocó a que mañana, en forma masiva, pacífica y con medidas de bioseguridad, continúe esta jornada de paro y propone que el próximo 19 de mayo vuelva un paro nacional.

Menos del 20% de los colombianos ha ayudado a alguna familia vulnerable en pandemia

Con el fin de indagar acerca de la solidaridad de los colombianos, la plataforma Change.org junto con el Centro Nacional de Consultoría, realizaron una encuesta para tener información de las ayudas que entre los mismos colombianos se han realizado en medio de la crisis económica que ha desatado el contagio de covid-19 en el país, y los resultados arrojaron que menos del 20% ha apoyado a un compatriota en apuros.

Los que más han donado dinero en la pandemia son los ciudadanos que pertenecen al estrato 6 (34%), suena lógico por su nivel de ingresos, pero llama la atención que le siguen las personas del estrato 2 (30%) que, pese a que no tienen una buena situación económica, al parecer sienten mayor empatía porque han sentido más sus finanzas golpeadas durante la pandemia.

Los colombianos de los 5 (14%), 4 (10%) y 3 (12%) también han realizado este tipo de ayudas sociales durante en el último año. Las instituciones a través de las cuales se han realizado las donaciones son: Cruz Roja, 36%; Unicef, 16%; Solidaridad por Colombia, 11%; Teletón, 9%; y Un techo para mi país, 6%. Sorprende que el 72% de los consultados (siete de cada diez) no ha hecho ninguna donación tras la llegada del covid–19 al país.

De acuerdo con el estudio, el 11% de los consultados ha realizado esta actividad social a través de la Cruz Roja; el 6%, en Teletón y Unicef; el 5%, en Un techo para mi país y Solidaridad por Colombia; y el 4% en Greenpeace y la ONU.

