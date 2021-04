Carlos Antonio Vélez le pide al gobierno de Iván Duque que “haga respetar al país”, frente a la jornada del paro nacional

Carlos Antonio Vélez, reconocido comentarista deportivo, arremetió contra la oposición del gobierno de Iván Duque y le pidió mano dura contra los ciudadanos que vandalizaron durante el paro nacional. Fotos: Colprensa, Archivo particular

En mayor parte, el paro nacional del 28 de abril, día de protestas enfocado en el rechazo colectivo a la reforma tributaria, transcurrió en paz y de manera ordenada. Sin embargo, entre los manifestantes, se pudo evidenciar vándalos y delincuentes que, con sus actos, empañaron el panorama general de las marchas.

A pesar del lado positivo de las mismas, Carlos Antonio Vélez, comentarista deportivo, rechazó tajantemente la jornada de protestas en su franja de opinión ‘Palabras Mayores’ en la emisora Antena 2. En los primeros minutos, los cuales el periodista llama “del ciudadano”, habló de una protesta que, según él, fue “más de lo mismo”.

“Los líderes del caos, los pirómanos modernos... Bueno, ya quemaron el Palacio de Justicia y ahora quieren incendiar el país. Los nerones de hoy, incitando en la previa y luego mandando sus fletes a cumplir con sus misiones. Ellos, agazapados, guardan silencio e, inlcuso, algunos de sus secuaces contestan la lista diciendo ‘oríllese’. Van montados en un vehículo, seguramente, moderno y costoso”, inició Vélez, quien se refirió directamente a Gustavo Petro, líder de la Colombia Humana, y Gustavo Bolívar, quien respondió a un llamado a lista del Senado de la República en plena marcha.

De ahí hacia adelante, el periodista despachó contra los “mal llamados derechos humanos” y aquellos inconformes que salieron a marchar. “En el país, que el señor de las bolsas (Petro) y sus secuaces quieren, está lo que pasó ayer y lo que aspiren que pase hoy y en los próximos días. Es el país de la destrucción, del miedo, de la miseria y de la pobreza generalizada”, dijo para la emisora, haciendo énfasis en los “maleantes” que hicieron daños a lo público y a lo privado.

Después de despachar sobre la oposición, Vélez también hizo un fuerte llamado al Gobierno para que el mismo, liderado por Iván Duque, tome acciones frente a lo ocurrido el pasado miércoles. “Al Gobierno le pido: háganse sentir y hagan respetar a los ciudadanos de bien. Hagan respetar al país y a la verdadera clase trabajadora. A la gente que hace empresa”, aseveró el periodista, quien se perfila como ficha clave para las elecciones legislativas dentro de la lista del Centro Democrático, partido de Gobierno.

Además, criticó la pasividad de las decisiones del Ejecutivo. “No más actitudes pasivas, no más declaraciones de intención cuando, la verdad, es que tienen en la mano el poder”, indicó.

Después, el periodista pidió “mano dura” y cárcel para instigadores de la protesta vandálica “porque hay normas que permiten que los ciudadanos se vayan a la cárcel. (...) Y a los ejecutores, que reciban el peso de la autoridad. Hay que empoderarse, unos pocos no pueden mandar desde el caos. Tenemos Policía, tenemos Ejército, el Estado tiene que usar todos los mecanismos para impedir que destruyan la cosa privada y la cosa pública”, añadió el padre de Luis Carlos Vélez, director de La FM de la cadena RCN.

Al final de su opinión, como posdata, recalcó que la vandalización a las afueras de los medios Semana y RCN Televisión no fue espontánea. “No me vengan a decir que fue simple creatividad popular intentar violentar la libertad de prensa y expresión. Que eso de ayer contra RCN Televisión y Semana nació en la iniciativa popular. Es un puro plan estratégico orquestado por los proyectos de dictadorzuelos. Lo primero de lo que se jactan es de silenciar a los que no les tiran franela”, dijo, de nuevo, en lo que sería una responsabilización de la oposición frente a actos vandálicos.

SEGUIR LEYENDO: