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Cambio en la contratación del PAE haría que el gobierno de Abelardo de la Espriella se ahorre más de $170 billones: tendría 100 días

Un piloto tecnológico propuesto por Asoblockchain podría transformar los procesos estatales si supera desafíos de supervisión, costos e innovación

El PAE en Colombia tiene un presupuesto proyectado de $7,24 billones para 2026 - crédito Luisa González/Reuters
El PAE en Colombia tiene un presupuesto proyectado de $7,24 billones para 2026 - crédito Luisa González/Reuters
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La adopción de la tecnología blockchain (base de datos digital compartida y segura que guarda información en grupos llamados bloques) en la contratación pública ingresó en la agenda del gobierno de Abelardo de la Espriella, que recibió una propuesta de la Asociación Colombiana de Blockchain (Asoblockchain) para definir antes del 15 de noviembre la aplicación de este sistema en los contratos estatales y avanzar en una prueba piloto antes de que termine 2026.

El objetivo se enfoca en modernizar procesos que en 2025 movilizaron $174,8 billones. Asoblockchain le propuso al Gobierno una ruta de 100 días con cinco decisiones previas para llevar la cadena de bloques a la contratación pública en Colombia.

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La hoja de ruta plantea:

  • Respaldar “Blockchain 2030”.
  • Abrir una discusión con sectores interesados.
  • Dejar el liderazgo en el Ministerio TIC
  • Crear un comité técnico para escoger una red existente.
  • Definir un primer caso de uso, con el Plan de Alimentación Escolar (PAE) como posible piloto antes de fin de año.
PAE - Colombia
El PAE es una estrategia estatal que entrega un complemento alimentario diario (como almuerzos, desayunos o refrigerios) a los niños, niñas y jóvenes matriculados en colegios públicos o oficiales- crédito Colprensa

La iniciativa se presentó en Bogotá, una semana después de la posesión de Abelardo de la Espriella. El presidente de Asoblockchain, Camilo Suárez, dijo que “la primera decisión del Gobierno no debe ser solo técnica, también es política”.

Ese primer caso de uso podría concentrarse en el PAE por el impacto que tiene sobre millones de estudiantes y por sus antecedentes de irregularidades. El gremio plantea que la primera prueba esté en marcha antes del 31 de diciembre, después de dejar definiciones listas antes del 15 de noviembre.

Tamaño del sistema que se busca blindar

El alcance de la propuesta se explica por el volumen de contratación que ya pasa por plataformas estatales. Al cierre de 2025, el 89,7% de las contrataciones y compras públicas se gestionó mediante Secop II y la Tienda Virtual del Estado Colombiano.

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Dichas operaciones sumaron $174,8 billones, de acuerdo con Colombia Compra Eficiente. El dato corresponde a lo tramitado durante ese año y no describe una bolsa futura ni implica que todo ese dinero presente irregularidades.

Camilo Suárez es el presidente de Asoblockchain - crédito Asoblockchain
Camilo Suárez es el presidente de Asoblockchain - crédito Asoblockchain

Qué hace Helios y por qué sus cifras no se comparan

El Estado ya tiene un antecedente de uso tecnológico para vigilar la contratación. El Ministerio de Defensa presentó el 6 de agosto a Helios, una herramienta que procesa información de Secop I y Secop II e identifica:

  • Oferentes únicos.
  • Adjudicaciones rápidas.
  • Concentración de contratos.
  • Modificaciones aparentemente injustificadas.

Durante 2025, Helios analizó 1.050.850 contratos de 4.056 entidades, adjudicados a 581.741 proveedores por cerca de $182,7 billones. El planteamiento aclara que esa cifra no debe sumarse ni compararse con los $174,8 billones tramitados por Secop II y la Tienda Virtual.

Abelardo de la Espriella, presidente de Colombia. insiste en que es necesario reducir el gasto del Estado - crédito Juan David Duque/Reuters
Abelardo de la Espriella, presidente de Colombia. insiste en que es necesario reducir el gasto del Estado - crédito Juan David Duque/Reuters

Lo que se puede y no se puede evitar

Suárez explicó que la cadena de bloques añadiría una huella digital inalterable de cada documento, modificación, responsable y fecha. Esa marca permitiría detectar y comprobar con facilidad una alteración posterior. A su vez, el directivo marcó un límite técnico que el gremio no oculta: “Decir que vuelve imposible cualquier cambio sería exagerado: pueden incorporarse correcciones y nuevas versiones, dependiendo del diseño”. La propuesta no plantea un sistema sin ajustes, sino un registro con trazabilidad.

También fijó la principal restricción del modelo. Anotó que “hace casi imposible cambiar un dato después, pero no impide que alguien reporte desde el principio un avance que no existe”. Si la información entra falseada desde el origen, la tecnología conservará esa falsedad y la verificación seguirá en manos de supervisores, entidades y organismos de control.

Dicha propuesta coincide con un mayor escrutinio sobre la contratación estatal. El equipo de empalme radicó cuatro denuncias y una de ellas cuestionó un acuerdo marco de ciberseguridad estimado en $300.000 millones. Ese proceso no era un contrato adjudicado. Colombia Compra Eficiente lo suspendió durante 30 días ante requerimientos de la Procuraduría General de la Nación (PGN) y 5.652 observaciones.

PAE - Colombia
El PAE en Colombia beneficia a cerca de 5,6 a 5,9 millones de niñas, niños y adolescentes matriculados en instituciones educativas oficiales del país - crédito Colprensa

Costos pendientes y el antecedente que debe explicarse

La propuesta aún no calcula cuánto costaría integrar el blockchain con Secop, operar la red, auditar su seguridad y prestar soporte. Asoblockchain sostiene que no haría falta construir una red desde cero y que podrían usarse recursos destinados a tecnología.

Antes de cualquier piloto, todavía deben:

  • Conocerse el presupuesto, los responsables y las reglas para corregir errores.
  • Publicarse los criterios para escoger la red.
  • Evitar dependencia de un proveedor y garantizar continuidad si cambia el operador tecnológico.

Colombia ya tuvo un antecedente en 2020 con la Procuraduría, la Universidad Nacional, el Foro Económico Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) para seleccionar proveedores del PAE. Ese ejercicio se presentó como prueba de concepto, no como sistema nacional, y la nueva propuesta deberá explicar qué dejó, por qué no escaló y qué cambiaría seis años después.

Asoblockchain promete medir el resultado con tres señales:

  • Más empresas participantes.
  • Menos modificaciones injustificadas.
  • Más alertas investigadas.

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