Billete de $1.800 con el rostro del ministro Alberto Carrasquilla se hace viral en redes sociales

El pasado 18 de abril, durante una entrevista con Vicky Dávila, directora de Semana, el ministro de Hacienda Alberto Carrasquilla aseguró que uno docena de huevos en promedio en el país costaba $1.800. Esta afirmación se dio en medio de una charla sobre la reforma tributaria

Como era de esperarse, los comentarios por redes sociales, la indignación y la burla se hicieron presentes rápidamente y los comentarios y memes se han extendido a lo largo de las semanas. Incluso, recientemente se dio a conocer en Twitter una fotografía de un billete con el rostro de Carrasquilla, con un valor de $1.800.

Aunque la imagen ha circulado por diferentes cuentas, aún no se ha identificado quién es el diseñador, que además es el mismo de denominación de $1.000 que circulaba en homenaje a Jorge Eliecer Gaitán.

En una de las fotos publicadas por los usuarios se observa que en la cara del billete está el rostro del ministro riéndose y el reverso tiene de nuevo la imagen de Carrasquilla, pero esta vez con la mitad de su cuerpo. En el envés también se observa un logo del Banco de la República, pero esta vez con la cara del presidente Iván Duque.

Así mismo, este costado del billete tiene una frase que dice “No soy un ministro, soy mayordomo de Sarmiento Ángulo”.

Divertidos memes cargados de indignación sobre la docena de huevos a $1.800, según el ministro Alberto Carrasquilla

Las redes sociales no perdonaron el error del ministro y hubo diferentes ‘memes’, trinos y diversas publicaciones que millones de colombianos le hicieron tras sus polémicas y particulares declaraciones sobre el precio de una docena de huevos.

Lo dicho por el jefe de la cartera de Hacienda se da en el marco de la polémica que atraviesa el país por la reforma tributaria que presentó el gobierno de Iván Duque para Colombia. De acuerdo con el primer mandatario, esta es una ‘Ley de Solidaridad Sostenible” que favorecería a los más necesitados del país.

Un sinfín de connacionales criticaron duramente el alto funcionario por su desconocimiento básico de los precios de la canasta familiar. Además, arremetieron contra él por ser el encargado de las finanzas de un país, llevar meses estudiando la propuesta de gravar la canasta básica con IVA y no conocer sus verdaderos precios.

La indignación de cientos de internautas se reflejó mediante memes. Aquí, algunos de los más virales:

Lo dicho por el ministro Carrasquilla se dio durante una entrevista en Semana y su directora, la periodista Vicky Dávila, quien, además, también reconoció que no sabe cuánto cuesta un huevo.

La respuesta del MinHacienda despertó inconformismo en ciudadanos como Sebastián Botero, quien compartió el video en Twitter, acompañado del siguiente mensaje: “Cómo no vamos a estar jodidos con un Ministro de Hacienda como este impresentable de Carrasquilla?, que afirma que una docena de huevos vale 1.800 pesos. Con razón esas ganas de ponerle impuestos a todo, porque ignora la realidad completamente”.

Este es el clip que rápidamente se viralizó en redes sociales:

lberto Carrasquilla afirma que una docena de huevos cuesta $1.800

Reacciones a la reforma tributaria

Uno de los primeros en pronunciarse fue el presidente de la Federación Nacional de Avicultores (Fenavi), Gonzalo Moreno, quien, en diálogo con la emisora BluRadio aseguró que habrá un considerable aumento en el precio de los huevos: pasarían de 10.500 (que cuesta una cubeta actualmente aprox.) a 11.100 pesos.

“El proyecto elimina la categoría de vienes exentos, todos aquellos en los que estaban todas las proteínas animales y arroz, a los productores les devolvían el IVA que pagaban en la cadena. En el texto radicado se elimina esa categoría, se lleva todo a la categoría exclusivo y no se puede pedir devolución del IVA y va a ser mayor el costo”, afirmó.

La revista Portafolio recogió el testimonio del presidente de la Sociedad de Agricultores de Colombia (SAC), Jorge Enrique Bedoya, quien aseguró que, aunque el presidente Duque aseguró que los productos de la canasta familiar no tendrían IVA, según Bedoya, estos víveres tendrían un aumento del 5% debido a que se abolirá la categoría de exentos, que ocasionará que todos los bienes pasen a ser excluidos: “no es cierto que el impacto de esta propuesta sea cero, como afirma el Gobierno. Se trata de un efecto negativo grande”, expresó Bedoya y agregó:

“El Ministro de Hacienda dijo que no se iban a gravar las cadenas de valor, pero estamos viendo lo contrario. Eso se va a sentir en los precios al consumidor. No tiene presentación que mientras la inflación del 2020 fue 1,61% y el salario básico subió 3,5 %, la reforma tributaria aumente mínimo 5% en los precios de los alimentos de un solo golpe”.

Aunque no es algo muy común en la actriz Lina Tejeiro, esta vez la famosa instagramer, alzó la voz en contra de la reforma tributaria y hasta etiquetó al presidente Iván Duque.

“No al IVA en la canasta familiar, no a la reforma tributaria, no al IVA en la gasolina, no al IVA a los servicios públicos”, afirmó Tejeiro en sus redes sociales.

Asimismo, la actriz expresó el miedo que le genera esta decisión, que si bien no le ‘afectaría’ directamente, si podría hacerlo a muchas de sus personas cercanas.

“Claro que me da miedo hablar de política, pero me da más miedo que mi familia muera de hambre. Aunque yo ayudo a gran parte de mi familia económicamente, no puedo hacerlo con todos y se que alzar la voz y sentir empatía por los que no son mi familia, ayudará”, señaló la actriz.

