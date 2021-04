Junior buscará en Argentina su primer triunfo por Libertadores ante River

Atlético Junior ha disputado doce partidos sin victorias ante equipos argentinos como visitante por Conmebol Libertadores. El Tiburón tendrá otra oportunidad de lograr un triunfo al enfrentar este miércoles a River Plate, en la segunda fecha de la fase de grupos en el estadio Monumental.

La escuadra barranquillera llegará a este encuentro con la necesidad de una victoria, porque en su debut en el estadio Metropolitano empató 1-1 frente a Independiente Santa Fe.

Por esta razón, necesita recuperar los puntos perdidos para continuar con sus aspiraciones de clasificar a la siguiente ronda del campeonato. Además, quiere aprovechar la paridad que hay entre los equipos del grupo para picar en punta y convertirse en el líder de su zona.

Viajó a Buenos Aires con una nómina de 23 jugadores entre los que se sobresalen el portero Sebastián Viera, John Fredy Pajoy Fredy Hinestroza y Miguel Ángel Borja. La mala noticia para el elenco rojiblanco es que Teófilo Gutiérrez no pudo acompañar al equipo por una lesión en el tendón de Aquiles.

Junior enfrentará al conjunto “millonario” en el estadio Monumental por tercera ocasión en Libertadores. En dicho escenario nunca ha conseguido un resultado favorable. La primera vez que se encontraron el 31 de marzo de 1980 fue victoria 3-0 para los argentinos, y la segunda se dio el 6 de mayo de 2005 con otra derrota 2-1.

El DT Luis Amaranto Perea habló sobre lo que significa para toda la plantilla de Junior enfrentar a un equipo con tanta tradición en el mundo y con tan buenos resultados en la Libertadores.

“¿Te imaginas la ilusión que tienen los jugadores de jugar frente a River? Por eso yo creo que la recuperación está casi garantizada porque es un partido bastante importante para nosotros, para el club y esperamos tomar las mejores decisiones en función del estado de cada uno de los muchachos”, dijo.

Por su parte, el conjunto dirigido por Marcelo Gallardo llega al duelo con muchas dudas luego de su derrota en la Copa de la Liga frente a San Lorenzo y el 1-1 contra Fluminense por la Copa en el Maracaná.

El “millonario” tendrá una baja muy sensible en el ataque, pues el delantero Matías Suárez no estará disponible, por tener contacto estrecho con un positivo de coronavirus. Por su parte, los colombianos Jorge Carrascal y Rafael Santos Borré fueron convocados para el encuentro. Es muy probable que Rafa salte al terreno en el once inicial.

Posibles formaciones.

River:

Franco Armani; Gonzalo Montiel, Paulo Díaz, Héctor Martínez, Fabrizio Angileri; Agustín Palavecino, Enzo Pérez, Nicolás De La Cruz; Julián Álvarez, Federico Girotti y Rafael Borré.

Junior:

Sebastián Viera; Fabián Viáfara, Willer Ditta, Dany Rosero, Gabriel Fuentes; Didier Moreno, Larry Vásquez, Fabián Ángel; Luis González, Freddy Hinestroza; Miguel Borja.

