“El único responsable de lo que pase en el paro es Gustavo Petro”, Federico Gutiérrez

Senador Gustavo Petro y exalcalde de Medellín Federico Gutiérrez. Fotos: Colprensa.

En la noche de este martes, el líder de la Colombia Humana, Gustavo Petro, publicó un video en su cuenta de Twitter -en la que suma más de cuatro millones de seguidores- donde, de nuevo, invitó a la ciudadanía a protestar hoy 28 de abril contra la reforma tributaria; el post del senador no cayó muy bien en el exalcalde Federico Gutiérrez.

Casi que de inmediato, Gutiérrez también trinó un clip de más de dos minutos en el que hizo duros cuestionamientos al exalcalde de Bogotá y lo responsabilizó de los posibles hechos vandálicos y el presunto aumento de casos de coronavirus que ocurran en Colombia, luego del paro nacional que inició muy temprano este miércoles en varias ciudades del país.

“El único responsable de lo que pueda suceder mañana en nuestro país es Petro. Demuestra una vez más que no le importa el bienestar de la gente, sino más bien un interés político particular. ¡Indolente e irresponsable! Cuidémonos por favor”, expresó ‘Fico’ en la descripción de su video en Twitter.

Al inicio, el exmandatario antioqueño, y quien ha obtenido altos puntajes en las recientes encuestas sobre la intención de voto en las elecciones presidenciales del otro año, comenzó resumiendo la crisis que atraviesa Colombia en materia salubrista y aseguró que el país atraviesa “el peor momento de la pandemia”.

“Colombia vive hoy su peor momento desde que empezó la pandemia. Las UCI están llenas, hay muchos pacientes en estado crítico esperando una cama para ser atendidos, el sistema de salud colapsado, el personal médico haciendo un esfuerzo titánico y justo en ese momento aparece de nuevo Gustavo Petro, incitando a que la gente salga a las calles, solo por satisfacer él un deseo personal político. Pone en riesgo a toda la ciudadanía, eso no puede llamarse de otra forma sino indolencia e irresponsabilidad”, expresó el político paisa.

Más adelante, se refirió a la reforma tributaria que plantea el presidente Iván Duque para el país y uno de los principales motivos por los que hoy, millones de colombianos, saldrán a las calles a protestar. Sobre el tema, Gutiérrez mencionó que lo que busca Petro al oponerse al proyecto fiscal del primer mandatario, es beneficiarse políticamente.

“En momentos en que no solo hay una crisis de salud, sino una crisis económica, una crisis social, Petro llama a que el país pare y cese actividades cuando lo que traerá esto será justamente más desempleo y más hambre. Petro, sea responsable. Una ambición personal no lo puede llevar a poner en riesgo la salud de los colombianos, pero además hay que decirlo de manera clara: que claro, que a muchos sectores y a muchos sectores también nos preocupa la reforma tributaria, que no puede afectar la clase media, no puede crear más dificultades” , dijo el exalcalde de la capital antioqueña.

En otros apartes de su video, arremetió con más pullas hacia Gustavo Petro, lo llamó “indolente” y aseveró que solo quiere beneficiarse a sí mismo y no piensa en la ciudadanía.

“Hay que encontrar alternativas para encontrar los recursos que sean necesarios para poder actuar y ojalá se genere un consenso entre los diferentes sectores y se tomen decisiones que logren encontrar los recursos necesarios para atender la emergencia social sin afectar a los más necesitados, a los más vulnerables, y a la clase media. Es una irresponsabilidad y, como ya lo he dicho, indolente, y demuestra una vez más que a Petro no le preocupa la gente. Más bien lo que le preocupan son sus ambiciones políticas personales”, dijo Gutiérrez.

El único responsable de lo que pueda suceder mañana en nuestro País 🇨🇴 es @petrogustavo .

Demuestra una vez más que no le importa el bienestar de la gente, sino más bien un interés político particular.



Indolente e irresponsable!



Cuidémonos por favor. pic.twitter.com/8W32In9tIQ — Federico Gutiérrez (@FicoGutierrez) April 28, 2021

Entre tanto, y en uno de sus pronunciamientos, el líder de la Colombia Humana aseguró: “Mañana (hoy 28 de abril) quieren violencia los amigos de la reforma, no se puede caer en trampas. El paro no es para la violencia, no es contra la Policía no es para extender la enfermedad, es contra la reforma tributaria”, indicó Gustavo Petro.