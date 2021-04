Armando Benedetti se defiende: asegura que el informe sobre su patrimonio está mal hecho

Armando Bendetti, senador. (Colprensa - Diego Pineda)

En compañía de su abogado Miguel Ángel del Río, el senador Armando Benedetti señaló que el informe de Policía Judicial con que la magistrada Cristina Lombana lo citó a indagatoria tiene errores y no está bien sustentado. La defensa pidió que se separe de las investigaciones en contra del congresista.

La indagatoria que estaba programada para la mañana de este lunes 26 de abril, fue citada por la magistrada Cristina Lombana, porque supuestamente el legislador no justificó el incremento de su patrimonio hasta más de tres mil millones de pesos.

“Llevo 20 años en el Congreso y nunca había asistido a una indagatoria. No es posible que la primera vez que debo hacerlo, sea con base en un informe mal hecho, con inconsistencias de fondo y estoy acá por las entrañas de la señora Cristina Lombana”, señaló el senador.

“Lombana no está investigando, está buscando un delito”, afirmó el congresista respecto a que la magistrada tiene en su despacho la mayor parte de las indagaciones que se llevan en la Corte Suprema de Justicia en contra de Armando Benedetti.

Según Benedetti, todo está en la declaración de renta, pero ese documento no fue tenido en cuenta por los investigadores de Policía Judicial en el informe por el cual fue citado a indagatoria. Aseguró que no se ha tenido en cuenta los préstamos que ha hecho, las exenciones de las que se beneficia y las reposiciones de votos que ha recibido en sus campañas.

“Yo por ser legislador tengo un código, que es el 8411, un código ante la DIAN, por mi actividad económica, pero ¿sabe con base en qué me hicieron el estudio? con el 0010 que es el del asalariado”, señaló el senador.

Benedetti aseguró que su patrimonio se sustenta en cesantías por 374 millones de pesos, 706 millones por reposición de votos, 725 millones por préstamos y 1.683 millones por otros préstamos bancarios, 160 millones por arrendamientos y 40 millones FEASSEC que en total le dan $3.689.045.501.

Los giros que ha realizado a Suiza, que han sido cuestionados por la magistrada Lombana, según el senador son cuotas que debe entregar a su hijo que vive en ese país y que tiene el mismo nombre de pila de él, más no se trata de una cuenta suya para esconder fondos.

“A mí me llamaron a indagatoria por un informe de Policía Judicial y resulta que hay como 7 u 8 informes de investigación, pero en este caso que ella me lleva hoy a indagatoria, hay uno de febrero del 2018 del exmagistrado Fernando Castro, y él dice que todo es razonable, que los ingresos míos entre 2009 y 2016 son razonables, pero ella que investiga es la única que encuentra con base en eso, que confunde un apartamento con plata que me gasté en un viaje, ¿con eso ya me cita a indagatoria?”, señaló Benedetti.

Según el senador, en el informe de Policía Judicial se reportan 0 ingresos en 2017, pero él se encontraba como senador y ganó 400 millones de pesos y retiró más de 300 más en Cesantías, que la magistrada habría señalado como sospechosos.

“Lo que ocurre hoy es una persecución por parte de la magistrada Cristina Lombana”, señaló el abogado Miguel Ángel del Río, quien indicó que radicarán un informe pericial que niega la tesis de un incremento ilícito del patrimonio del senador.

Señaló que a la magistrada se le “metió en la cabeza” la idea de que él había robado los dineros de un apartamento. Debido a que se cuestiona el método de compra de un piso en el norte de Bogotá. Según él, la mujer Ruby Corredor, a quien compró la vivienda, la conoció en octubre de 2010. Ella terminó de pagar ese apartamento en 2009 y al año siguiente él lo adquirió, y en la declaración de renta de ese año se ve el préstamo con que compró el bien.

La defensa de Benedetti había interpuesto una tutela para conocer 19 cuadernos del expediente que no le habían sido remitidos al abogado del Río, y posponer la indagatoria. Sin embargo, la sesión se aplazó debido a que presentaron una recusación en contra de Lombana porque, según el defensor, existe una “enemistad personal” entre la magistrada y el senador en la que se sustenta la investigación y los errores que manifestó Benedetti.