El peleador colombiano Jeff Molina debutó con victoria en la UFC

El deportista de 23 años se impuso a Qileng Aori de China y dejó claro que es uno de los que más promete en su categoría. Foto: UFC

Un día histórico se vivió este sábado 24 de abril en la UFC, pues se dio el regreso del público a los escenarios de combate y se logró presenciar la primera victoria del colombiano Jeffrey Molina en la mayor empresa de artes marciales mixtas del mundo. El combate del peleador de 23 años fue uno de los preliminares a la pelea estelar entre Jorge Masvidal y Kamara Usman.

El joven luchador se enfrentó al chino Aori Qileng en el UFC 261 y demostró que tiene condiciones para hacer una carrera brillante en la disciplina. A pesar de que el resultado tuvo que esperar por la decisión de los jueces, ya que ninguno logró terminar la pelea dentro de los 3 rounds, la pelea de peso mosca, tercera de la noche, dejó como vencedor a Molina.

Aunque solo tiene 23 años, Jeff Molina es uno de los peleadores a tener en cuenta de ahora en adelante, pues ha logrado siete victorias consecutivas que culminaron con un triunfo en la Serie Contender y un contrato con UFC. ‘El Jefe’ es un gran prospecto de las 125 libras y cuenta con gran talento finalizador: cuenta con tres triunfos por nocaut y cuatro por sumisión.

“Me siento increíble, esto es algo que he soñado desde la niñez, desde los 14 años y ya estamos acá, en una cartelera histórica. Estoy muy feliz de estar acá. Ser colombiano y estar acá significa todo para mí, quiero representar a mis papás y a un país maravilloso que amo”, manifestó Molina antes de su presentación.

Round 1

Y es que cumplió con lo que dijo, pues durante toda la pelea se mostró bastante agresivo y buscó complicar a su rival. Durante el primer round, el colombiano logró mantenerse en pie tras un inicio bastante agresivo por parte del peleador chino, quien buscó encerrarlo. Intercambio de puños y patadas por parte de ambos hasta que Qileng cerró la distancia, presionó y atacó con poderosas golpes a la cabeza. En los últimos segundos Qileng derribó y controló la posición hasta que Molina pudo regresar el duelo al centro del octágono para atacar con su golpe de derecha.

Round 2

En la segunda parte de la pelea ambos salieron a proponer, pero Qileng se mostró más explosivo y efectivo con sus rodillas, patadas y puños. Molina por su parte retrocedió y en los últimos segunda buscó un derribe que fue acompañado de una derecha al mentón y así logró enviar al piso a su rival. Tanto así que las campanas salvaron lo que podía haber sido un K.O.

Round 3

Molina marcó el ritmo del último round y fue poderoso con el combate de pie. Qileng buscó el espacio para atacar, pero recibió mucho castigo. Con la pelea inclinada a favor del colombiano, el chino intentó responder con explosivos puños y por poco logra una finalización.

Finalmente fueron los jueces los encargados de elegir el ganador y el colombiano fue el que alzó los brazos por decisión unánime. El puntaje de los jueces fue 29-28, 29-28 y 29-27.

“Yo he visto este momento mil veces en mi cabeza y es lo que he soñado. He trabajado para estar aquí desde los 14 años todos los días, no iba a la escuela por ir a entrenar así que esto se siente genial”, afirmó tras el combate.

“Se latino es un orgullo increíble, no hay palabras para describirlo y estar en lo más alto del deporte. Mis papás han sacrificado mucho desde que llegaron a este país y es un orgullo representarlos. Mi mamá es de Bogotá y mi papá es de Calarcá, son todo para mí y quiero ganar tanto dinero en este deporte que quiero darle todo a ellos. Espero algún día pagarles todo lo que han hecho por mí”, agradeció en rueda de prensa.

