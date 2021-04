Tin Castro, exparticipante del ‘Desafío The Box ‘, habló de su experiencia en el reality y las razones de su temprana eliminación

Exparticipante del reality 'Desafio The Box', Tin Castro. Foto: @tincastro19

En diálogo con el medio local El Colombiano, el deportista paisa Tin Castro, reveló que apesar que ama la vida Fitnness, este sería el segundo y último paso por el exigente reality, del cual según sus fortalezas y capacidades salió muy temprano.

Tras su sorpresiva eliminación, al ser uno de los favoritos para los televidentes como para su compañeros de juego pues, al parecer, según los ultimos capitulos, esto desajustó bastante a su equipo, ya que el tenía la capacidad de imprimir seguridad y fuerza, trabajo al que se ha dedicado a lo largo de su carrera profesional.

“Los seres humanos olvidamos, por más duro que nos dé la vida lo olvidamos; fue volver a vivir la experiencia para valorar más la vida, la mayoría de nosotros vivimos cómodos y damos por hecho tener un techo y comida todos los días y no le damos la dimensión a eso. Fui a demostrarme que así no tenga nada puedo ser feliz, así de sencillo”, respondió Castro sobre las razones de su retorno.

Pese a la tempranera eliminación, afirmó que se siente contento de su paso por el programa, y que una vez más cumplió con sus objetivos, por encima de ganar el reality.

“Lo principal este año era formar un equipo fuerte, unido, que inspirara respeto, demostrar que pese a las dificultades y diferencias hay apoyo, conformar un equipo que saque de todos lo mejor como personas. El segundo objetivo era volver a Desafío, que es una experiencia fuerte, donde se aguanta hambre y frío, y mostrar que independientemente de la situación en la que estés uno puede estar tranquilo, que la felicidad no depende de nadie ni de nada”, destacó Tin durante la entrevista.

Con respecto a la prueba, que dió su salida del programa, Tin apuntó: “ese día no salí con la llama con la que normalmente participo, salí con la cabeza en otro lado, pendiente de los otros competidores, algo que normalmente no hago, como dice mi papá: no todos los días caza el tigre”.

El exparticipante destacó que su equipo está conformado por grandes seres humanos, que escuchaban al líder, que se apoyan, “que no le cae al caído, que arropa a los otros, donde no se habló mal de nadie del equipo ni de los otros participantes”, manifestó el deportista al medio local.

A la pregunta de quienes son sus favoritos, Tin respondió que cada mienbro de su equipo Beta y agregó: “Morales, Acho y Madrid, todos del equipo Omega”.

Ante la estrtegia que implementó en el reality, de solo “sentenciar” a los integrantes del equipo Omega, indicó que no se arrepiente y que lo claramente lo volvería hacer.

“Nosotros nos fuimos contra Omega y ellos cada vez que ganaron nos tiraron, el lío es que nosotros ganamos 6 de las primeras 8 pruebas y si le hubiéramos tirado a los demás equipos ellos también nos tirarían, por eso lo volvería a hacer sin pensarlo”, dijo.

En cuanto a la fortaleza mental, Tin contestó que, “The Box es más duro en el tema de comida, porque es todo el ciclo completo sin probar bocado, en los desafíos pasados en las playas algo te daban de comida o la podías comprar, este año no. En cuanto a la dormida es igual de duro en los dos, en playa baja tenía a veces un plástico que protegía, y este año, pese a que hay techo, las casas tienen entrada de aire por todos lados y el frío es tremendo en la noche.”

Sin embargo, atribuyó que la fuerza mental es la que puede hacer de un jugador el mejor contrincante y la que hace que el rendimiento fisico, a pasar de las adversidades, se mantenga estable.

“El secreto para estar en Desafío es la fortaleza mental, más allá de las capacidades físicas: Es pura mente”, sostuvo el campeón mundial de BMX, quien agregó: “Es darle órdenes a la mente, que si aguantas hambre obvio que es incómodo, pero igual puedes ser feliz”.

SEGUIR LEYENDO