¿Se parecen?: ‘Epa Colombia’ comparó a Koral Costa con ‘La Segura’

Este miércoles 21 de abril, Koral Costa se reencontró con ‘Epa Colombia’ y como no podía faltar, ambas protagonizaron un gracioso momento cuando Daneidy la presentó en sus redes sociales. Desde esta tarde, Koral le contó a sus seguidores por medio de historias que iba a visitar a una vieja amiga que no veía desde hace tiempo, sin embargo, no reveló el nombre.

Luego de unas horas, la creadora de videos enseñó a sus seguidores el personaje con el que se encontraba, quien da mucho de que hablar en redes sociales últimamente por su empresa de keratinas, que ha sido cerrada en varias oportunidades por las autoridades, y todas las polémicas que la rodean, como en la que se aseguró que Yina Calderón quería copiar su exitosa idea de producto para alisar el cabello, sin importar que en algún momento fueron amigas.

Entre risas, Daneidy decidió presentar a Koral en sus redes sociale, y lo hizo a su estilo, sin pelos en la lengua. Sentada en su nuevo auto deportivo, ‘Epa Colombia’ hizo el preámbulo y presentó a Koral Costa como Marbelle, comparándola con la cantante de música para planchar. Sin embargo, ‘Epa’ no se aguantó y le preguntó a sus seguidores a quién se parecía más su amiga.

“Con ustedes, en este momento, Marbelle. ¿A quién se parece a Marbelle o a La Segura?”, dijo la empresaria.

En respuesta, Costa hizo un gesto con su cara expresando desaprobación a la pregunta de la youtuber e inmediatamente pidió a ‘Epa’ que no la comparara con La Segura, solo con Marbelle.

Al parecer, a la influenciadora no le gusta ni poquito que la comparen con la vallecaucana. A pesar del incómodo momento, después de hacer la aclaración, el encuentro siguió con tranquilidad y ambas mujeres comenzaron a cantar música vieja, entre esas ´Señor´ de Helenita Vargas.

No es la primera vez que las dos influenciadoras son comparadas físicamente, pues Incluso, hay algunos internautas que se atreven a especular sobre que son primas.

Hace unos meses, Costa publicó una foto en su Instagram cuando era joven y no se había realizado cirugías. De inmediato los internautas empezaron a generar todo tipo de comentarios. Muchos halagaban lo bien que lucía en ese entonces, mientras otros le encontraban parecido con la también influencer.

Otro momento que hizo reír a sus seguidores fue cuando comenzaron a hacer chistes un poco ‘pesados’ y Daneidy terminó quitándole la peluca a Koral. La empresaria comenzó a caminar por la calle pidiendo a los vecinos que compraran su keratina, mientras que la mujer iba detrás tratando de quitarle su peluca y tenerla devuelta.

‘Epa Colombia’ comparó a Koral Costa con ‘La Segura’

Koral es conocida por su esposo, Omar Murillo, ‘el bola 8′. La pareja suele dar de qué hablar en redes sociales por los diferentes videos que realizan. Constantemente, ambos demuestran que saben cómo aprovechar las redes para mantenerse en el ojo público, y siguen realizando este tipo de polémico contenido.

Así lo demuestra Costa en su cuenta de Instagram, donde con videos de comedia y sugestivas fotos suele entretener a sus más de 200.000 seguidores.

