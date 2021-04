Medellín se quedó sin vacunas para primeras dosis

En la jornada se informaron 365 muertes, 328 de ellas correspondientes a días anteriores, y el número de víctimas mortales por el coronavirus ascendió a 67.564. EFE/Ricardo Maldonado Rozo/Archivo

Después de recibir _ vacunas, Medellín anunció que ya no tiene más biológicos para aplicar en su primera dosis. El alcalde, Daniel Quintero, expresó este jueves que por ahora y mientras el gobierno no envíe más, no se aplicarán más primeras dosis en la ciudad, pues solo están las destinadas para terminar de inmunizar a los que ya recibieron hace 15 días la primera vacuna.

“A partir del mediodía no podremos continuar vacunando con primeras dosis a adultos mayores por escasez de biológicos en algunas IPS de la ciudad”, escribió Quintero en su cuenta de Twitter.

Además, el alcalde dijo que espera al Gobierno nacional para el envío de nuevas dosis a la Gobernación de Antioquia. “Inmediatamente lleguen nuevas dosis retomaremos el proceso”. Hasta ahora la capital del departamento ha aplicado 333.322 vacunas de las 400.660 que tiene Antioquia. Las vacunas reservadas son 60.000 segundas dosis.

Esto se da solo tres días después de que la Alcaldía habilitó tres instituciones educativas para inmunizar a la población. Con estos ya son 25 lugares en la capital antioqueña que reciben personas sin cita. Los nuevos puntos son las Instituciones Educativas Fe y Alegría Santo Domingo, en Popular 1, la I.E Finca La Mesa y EN Aranjuez el Gilberto Alzate Avendaño.

En cuanto al personal de salud que hace parte de la segunda etapa podrá realizar este proceso, sin cita previa, en las unidades hospitalarias de Castilla, Manrique y en el punto masivo de la Clínica de la 80.

Situación en el tercer pico

El personero Municipal de Medellín, William Yeffer Vivas, confirmó, en la tarde de este martes 20 de abril, que la ciudad ya se encuentra en niveles del 99 por ciento de ocupación de camas en unidades de cuidados intensivos, UCI. El funcionario expresó su preocupación por la situación y emitió un llamado a extremar las medidas de autocuidado en la capital antioqueña.

“Hemos llegado al 99 % de ocupación general de camas UCI, por favor extrememos medidas de bioseguridad. Desde el Observatorio de Salud, continuaremos haciendo seguimiento a clínicas y hospitales; atender adecuadamente la salud y salvar vidas debe ser la tarea de todos”, expresó el personero a través de su cuenta de Twitter.

Si bien la información no ha sido confirmada por la Alcaldía de Medellín, ni por la Gobernación de Antioquia, no es difícil suponer que se trata de una realidad. Después de todo, el último reporte del Ministerio de Salud y Protección Social señala que de 1.036 camas que le quedaban disponibles a la ciudad hasta la noche del pasado 19 de abril, sólo 36 se encontraban disponibles.

Por su parte, el Centro Regulador de Urgencias y Emergencias (Crue) de ese departamento reportaba, para el mismo corte, que la capital paisa tenía una ocupación del 98,26 por ciento, con 1.035 camas activas pero sólo 18 disponibles.

Horas antes de eso, el alcalde de la ciudad, Daniel Quintero Calle, había señalado que en la ciudad “Vamos a subir unas 20 camas más, eso nos va a llevar a cerca de 1.051, estamos todavía en un estado crítico. La ciudad tiene todavía una ocupación entre el 96 % y el 98 % de unidades de cuidados intensivos y es necesario todavía estar abriendo camas UCI adicionales. Más o menos entre cinco y seis personas diarias de Antioquia salen a otras regiones. En Medellín nosotros no hemos dejado a nadie sin atención médica”

