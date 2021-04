“EPM no es parte en tales procesos y no ha recibido notificación”: la compañía antioqueña responde sobre embargo de cuentas en caso Hidroituango

Foto de archivo. Trabajadores en un área de construcción en la central hidroeléctrica de Hidroituango, en Ituango, Colombia, 5 de abril, 2019. REUTERS / Luisa González

Tras los recientes problemas dentro de la parte administrativa de la Empresas Públicas de Medellín (EPM), en las últimas horas, se conoció que la Contraloría emitió la orden de embargo a subcontratistas de la obra Integral y Conconcreto por posible detrimento en el polémico proyecto hidroeléctrico.

En respuesta, EPM, por medio de un comunicado se refirió al embargo de las cuentas bancarias de las constructoras de Hidroituango por parte Contraloría General, en medio del proceso de responsabilidad fiscal adelantado por el ente de control, en el que se relacionan como presuntos responsables. De acuerdo con la compañía, no han recibido ningún tipo de notificación respecto al tema.

“EPM no es parte en tales procesos y no ha recibido notificación, ni se le han embargado sus cuentas. De acuerdo con lo anterior, EPM en este momento no está en capacidad de informar si tales medidas tienen algún efecto para la empresa o para el proyecto”, se lee en el documento.

La compañía precisó en el comunicado que, “en este momento no está en capacidad de informar si tales medidas tienen algún efecto para la empresa o para el proyecto”.

Por su parte, el secretario de Gobierno de Medellín, Esteban Restrepo, aclaró que la Contraloría embarga cuentas de contratistas de Hidroituango, pero en esta determinación del ente de control EPM no fue embargada.

“La empresa seguirá en la construcción del proyecto, que prenderá su primera turbina en el segundo semestre del año que viene”, comunicó el funcionario.

Tras conocerse el embargo de cuentas y bienes por parte de la Contraloría General de la Nación al consorcio Integral, uno de los contratistas de Hidroituango, que hace parte del proceso ordinario de responsabilidad fiscal por un presunto detrimento patrimonial de más de $4 billones, el alcalde de Medellín, Daniel Quintero, se pronunció al respecto.

En su cuenta de Twitter, el mandatario local indicó que, “desde el año pasado EPM tiene planes de continuidad que garantizan la terminación del proyecto ante diversos escenarios”.

Según Blu Radio, medio que obtuvo acceso a esta determinación por parte del entre de control, informó que en la práctica esto causará más problemas para EPM e Hidroituango. Asimismo, detalló que la entidad ya hizo el envió de un oficio a los bancos para que se realice el embargo de las cuentas.

Este es el documento de la Contraloría en el que se ordena el embargo de una cuenta corriente y de un listado de 12 predios de Integral S.A, empresa constructora de Hidroituango.

Además, este texto señala a 19 presuntos responsables fiscales, entre ellos se encuentra Sergio Fajardo, Aníbal Gaviria y Luis Alfredo Ramos, exgobernadores de Antioquia.

A su vez, son señalados por el organismo de control los siguientes miembros de junta directiva y funcionarios: Alejandro Antonio Granda, Álvaro Julián Villegas, Sergio Betancur, Álvaro de Jesús Vásquez, Ana Cristina Moreno, Iván Mauricio Pérez, Jesús Arturo Aristizábal, Luis Guillermo Atehortúa, John Alberto Maya, Jorge Mario Gallón, Luis Javier Duque, María Eugenia Ramos, y Rafael Andrés Nanclares.

De igual manera, fueron imputados los integrantes de los Consorcios: CCC Ituango; Túneles Ituango (Ferrovial Agroman Chile y Sainc Ingenieros Constructores); Ingetec-Sedic (Ingetec y Sedic) y Generación Hidroituango (Integral e Integral Ingeniería de Supervisión).

