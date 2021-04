Directora del INS afirma que no sería raro que tuviéramos que vacunarnos contra el covid una vez al año

Matha Ospina, directora del Instituto Nacional de Salud. Foto: presidencia.gov.co

En medio de una entrevista para Blu Radio, la médica y epidemióloga a cargo de la entidad indicó que la preocupación en esta tercera ola de covid-19 en Colombia, se da no solo por la alta ocupación de las camas Unidad de Cuidados Intensivos en el país, sino que las personas han bajado la guardia y las nuevas cepas, que ya fueron halladas en el territorio, son más trasmisibles por lo que se teme por un colapso en la red de salud del país.

De acuerdo con Ospina, indicó que muchas personas no entienden la importancia de las medidas de bioseguridad en especial el adecuado uso del tapabocas.

“Muchos colombianos ya están presentado esas mutaciones de interés, características, insisto, son similares epidemiológicamente, porque en ninguno de los análisis los linajes han presentado comportamiento epidemiológico distinto, salvo el aumento de la velocidad de transmisión, tema que se ha ido incrementando por el no uso de las medidas de bioseguridad”, indicó Ospina en entrevista.

Asimismo, la galena resaltó que la preocupación que tienen las autoridades del salud del país al señalar que, “Si cuando teníamos linajes con menos eficiencia para la transmisión, teníamos una gran positividad y una gran transmisión. Entonces, ¿qué va a pasar ahora que tenemos linajes con mayor capacidad de transmisión? ¿A dónde vamos a llegar? ¿A dónde van a llegar las ciudades que tienen baja o cero prevalencia? Es decir, que tienen todavía muchos susceptibles. Esa es nuestra gran preocupación”.

Agregó: “Es el momento de reforzar las medidas, si no se cumplían mucho es el momento de hacerlo, de usar tapabocas juiciosamente, si tengo un tapabocas delgadito, pues uso dos, si tengo que necesariamente tener una reunión con otras personas pues me mantengo lo más alejado posible, no me lo quito, no tomó tinto, no me lo bajo para nada. Ese es el tipo de cuidado de cada persona en este momento. El mensaje es que el virus ha ido cambiando y cambia porque es un proceso natural”, precisó.

En cuanto a la posibilidad de que se den nuevas cepas que sean resistentes a las actuales vacunas, la directora indicó que existe esa posibilidad, por lo que los laboratorios tendrían que hace ajustes de estas, y destacó que no sería nada extraño que tuviéramos que volvernos a vacunar contra el virus cada año.

“Por ejemplo en otra vacunas de virus respiratorio, como la famosa vacuna de la influenza se cambia cada año, ustedes lo saben, cada año empieza una nueva vacuna con los virus que circulan, porque tienen esa capacidad de mutar y la vacuna del año anterior no le termina sirviendo. Tener que vacunarse en un año eso no tiene nada de anormal”, aseguró la directora del INS en entrevista.

Así es el panorama de contagios de covid-19 en Bogotá

De acuerdo con el último reporte publicado por Saludata, el Observatorio de Salud de Bogotá, a corte del 19 de abril, la capital del país ya sumaba 739.411 casos de contagios por covid-19. Además, según el mismo informe, a la fecha en la ciudad 689.776 personas se recuperaron de la enfermedad, mientras que otras 14.991 fallecieron a causa del virus.

El informe así mismo indicó que las localidades de la ciudad que presentan mayor número de casos de contagio son Suba con 107.848; Kennedy con 94.277; Engativá con 79.140; Usaquén con 55.666, y Bosa con 52.810.

Respecto a la ocupación de las Unidades de Cuidados Intensivos (UCI), el reporte entregado por Saludata señaló que a la fecha la ocupación UCI total en Bogotá estaba en un 85,2%, mientras que la ocupación de las UCI destinadas para la atención de pacientes con coronavirus estaba en 85,9%.

